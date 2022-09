L'expresident José Montilla. / @EP

L'expresident de la Generalitat José Montilla (PSC) ha demanat al Govern i al conjunt d'institucions del país un canvi de prioritats per donar resposta a les conseqüències socials i econòmiques de la guerra a Ucraïna, i ha defensat millorar l'autogovern perquè Catalunya pugui gestionar de manera més eficaç aquesta i altres crisis.

Ho ha dit en una declaració amb motiu de la Diada del 2022, que desitja que sigui una festa inclusiva i que "concerna els ciutadans i ciutadanes de Catalunya en el seu conjunt", siguin quines siguin les seves opinions polítiques.

Montilla ha sostingut que Catalunya, "com Espanya i el conjunt d'Europa i el món occidental", passa un moment convuls a causa de la guerra a Ucraïna, amb conseqüències a tot Europa com la crisi energètica i la inflació.

"Crec que tot això altera l'agenda política de Catalunya. Tenim al davant un horitzó de dificultats econòmiques més dures del que havíem previst fa un any. Necessitem, ara, més concertació i aliances. I menys confrontació política i institucional", ha demanat.

A parer seu, per tenir èxit cal ser "conscients de la necessitat de treballar en aliances amb el Govern d'Espanya i amb les institucions europees", tenint en compte, a més, que crisis anteriors han incrementat les desigualtats socials, ha destacat.

Tot i això, ha considerat que la resposta a la crisi no pot ser un argument per deixar de banda la necessitat de millorar l'autogovern "qualitativament" , perquè Catalunya tingui millors instruments per gestionar les crisis de forma coordinada i eficaç amb la resta d'Espanya .

REFORMES PER LA "PLURALITAT"

L'expresident creu que la millora de l'autogovern català és, a més, un camí que "hauria d'obrir les portes a les reformes necessàries a l'organització territorial d'Espanya amb una visió respectuosa amb la seva pluralitat".

Per això, creu que el diàleg s'ha d'estendre a totes les forces polítiques --com demana el PSC--: "Estic convençut que aquesta col·laboració entre els grups polítics catalans sortiria una posició molt més robusta per buscar un acord amb el govern espanyol que facilités aquesta via reformista".

Ha sostingut que la relació entre el Govern i l'Executiu central ha millorat, “condició mínima indispensable per treballar en el restabliment de la confiança mútua ”, si bé creu queda molt camí per recórrer.

Per ell, la taula de diàleg es perfila com a espai per posar en marxa un diàleg d'abast en un context polític molt complicat, en les seves paraules, amb “la divisió del món independentista i amb la incapacitat de la dreta espanyola per entendre la naturalesa de els problemes de Catalunya”.

"Celebrem, doncs, la Diada amb l'esperança de retrobar la serenitat en la legítima confrontació política en una atmosfera en què els símbols nacionals ens representin tots i totes", ha afegit.