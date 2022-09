L'expresident del Tribunal Suprem Pascual Sala ha proposat en una entrevista a El món a RAC1 amb Jordi Basté, que el govern espanyol concedeixi l'indult a Carles Puigdemont si torna a Catalunya i el condemnen. "S'ha d'habilitar la possibilitat que [els exiliats] tornin com a ciutadans amb tots els drets i obligacions", ha asseverat Sala. En aquest cas, creu que "l'indult seria el més procedent".

Per Sala “una solució seria que tornessin, fossin condemnats i després siguin indultats.” Segons el seu parer “s’ha d’habilitar la possibilitat que [els exiliats] tornin a les seves funcions, com a ciutadans amb tots els drets i obligacions. L’indult, en aquest cas, seria procedent, si es compleixen els requisits, no l’amnistia. Perquè l’indult previ no existeix.”



Sobre la reforma del delicte de sedició, Pascual Sala opina: “em sembla correcta, S’ha d’establir una definició específica –que no sigui un concepte indeterminat, com ara- per al delicte de sedició.”





SOBRE LA RENOVACIÓ DEL CGPJ I EL TC



En paraules de Pascual Sala la renovació del CGPJ “es tracta simplement de complir la llei, perquè és un mandat constitucional. Portem gairebé quatre anys de pròrroga d’un òrgan de govern d’un poder de l’Estat. Imagini’s que un altre poder, com el legislatiu o l’executiu, acumulés quatre anys de pròrroga. Seria inconcebible.”



Per ell “s’ha de complir la llei i el mandat constitucional també a l’hora de nomenar els magistrats del Tribunal Constitucional. Tot el que no sigui fer això està mal fet.”