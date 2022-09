Pilar Llop, durant una compareixença. Foto: Europa Press



La ministra de Justícia, Pilar Llop , va assegurar dijous 8 de setembre a Cartagena que seria un "escàndol" nacional i europeu la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes . A més, ha reptat el líder del PP Alberto Núñez Feijóo que doni "avui mateix" els noms dels jutges candidats per emprendre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i arribar a un acord. Segons la ministra, ja hi ha una llista de jutges elegits prèviament i que són "independents".

Segons la ministra, el bloqueig que existeix per renovar aquest òrgan parteix del PP que "és qui té la clau per aconseguir la majoria . L'única força que posa condicionament per a la renovació és el PP", ha advertit. Llop també ha assegurat que "hi ha una llista de jutges i magistrats elegits prèviament esperant a ser nomenats i són independents, reuneixen tots els requisits per ser nomenats. Només cal que el PP posi el nom dels seus candidats".

Al seu parer, "anteposar condicions a la renovació indica que no hi ha cap voluntat de renovar-ho". En aquest sentit, ha manifestat que li semblaria "injust i un escàndol" que Lesmes es veiés obligat a dimitir per aquest motiu.