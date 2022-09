Ramon Espadaler, líder del partit. Foto: Europa Press

Igual que estan fent moltes personalitats i partits, Units per Avançar ha publicat un manifest en els dies previs a la Diada. En el text, titulat Per una Diada i unes institucions de tots i totes. L’hora del catalanisme integrador, la formació demana que sigui "una Diada de tots i per a tots els catalans i catalanes. Una Diada sense exclusions i sense intents de patrimonialització".

El partit considera que la situació actual "exigeix als representants polítics i al conjunt de la societat un esforç suplementari de cerca de denominadors comuns, amb la mirada més posada en la promoció de l’interès general, que no pas en la defensa dels interessos de part" i creu que "és temps de sumar, posant en valor els elements comuns, més que no pas de dividir-nos, subratllant el que ens separa. És temps de recuperar el respecte perdut a la legalitat i a les institucions, a les quals tots hem de servir i de les quals ningú no té dret a servir-se’n".

Per últim, des d'Units per Avançar diuen que de "la capacitat de suma al servei del bé comú que tinguem tots plegats, en dependrà la superació de les fractures al si de la nostra societat".