Consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró / @EP

La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha avançat aquest divendres que la Conselleria treballa a l'opció de remodelar el Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, perquè "és un dels centres més antics que hi ha a Catalunya".

"Si volem avançar en la reinserció calen centres en bon estat", ha afirmat la consellera en la visita als tallers ocupacionals del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) a Raimat (Lleida).

Ciuró ha assegurat que un dels objectius de la millora d'aquest equipament penitenciari serà "guanyar més espai per a les dones" i que la presó de Lleida sigui un referent en perspectiva de gènere.

Als tallers, on diàriament es desplacen per treballar interns que o bé compleixen condemna a la presó o estan en règim obert, en el procés progressiu previ a la seva sortida en llibertat, la consellera ha anunciat que les instal·lacions s'ampliaran en 500 metres quadrats fins a arribar a 5.644.

FORMACIÓ O CAPACITACIÓ EN OFICIS



Ciuró ha assenyalat la importància dels tallers productius perquè, des del seu punt de vista, permeten que els interns obtinguin "formació o capacitació en oficis perquè, un cop acabin la condemna, tinguin una base per poder aconseguir una feina.

La consellera ha remarcat que, si durant la condemna la persona ha pogut adquirir un hàbit de treball, formació o base dʻun ofici, "és més fàcil la reinserció perquè trobarà feina".

"La ciutadania ha de saber que els recursos públics que fem servir a les presons serveixen per realitzar aquest treball de rehabilitació perquè, quan surten, set de cada deu no tornen a reincidir", ha defensat.

Al centre de producció del CIRE a Lleida hi ha 22 treballadors, cinc dels quals són interns del Centre Penitenciari Ponent, que surten fora durant les hores que dura la seva activitat laboral a Raimat, i 17 estan en tercer grau al Centre Obert de Lleida i es desplacen diàriament de forma autònoma, igual que ho farien si treballessin en una empresa.

Als tallers de serralleria i fusteria de Raimat es col·labora principalment amb sectors privats com el de la indústria, el comerç, l'agricultura i la seva indústria, i el sector del vi i el cava, per als que fabriquen diversos tipus de mobiliari com ara taules , xassís per atomitzadores, baranes de ferro, banquetes per collir fruita, armaris, caixes de vi i cava, entre altres productes.