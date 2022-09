Arxiu - L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol a una foto d'arxiu

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha assegurat que Catalunya "viu un moment de crisi important", però ha reivindicat el lideratge econòmic i científic, el sector cultural i d'universitats i la capacitat de reacció davant de problemàtiques com la pobresa o la desorientació, ha dit.

En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, ha recalcat que malgrat el "moment de crisi política seriós, que afecta Catalunya i Espanya", Catalunya és resilient i té capacitat de resoldre grans conflictes, en les seves paraules.

Per a Pujol, els catalans han d'estar orgullosos de la Catalunya actual perquè "ha resistit envestides, hostilitats i enemistats, encara avui, i la geografia, el món i l'evolució econòmica no sempre li han jugat a favor, i no hi juguen a favor" .

Preguntat per si a ell li preocupa el llegat que deixarà després de morir i com serà recordat, ha respost: "He fet coses ben fetes i altres que no em deixen satisfet", i sobre els seus fills, ha dit que tenir-los va ser un acte de optimisme i de fe seu i de la seva dona, Marta Ferrusola .

També ha recordat la Reina Isabel II d'Anglaterra, que va morir dijous 8 de setembre als 96 anys, com una monarca que va assumir el tron en un moment històric complex i "de certa decadència" i que es va enfrontar a les dificultats amb calma, serenitat i elegància.