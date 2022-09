L'ANC desplega una estelada a la plaça Sant Jaume per promoure la participació a la Diada.

Representants de PNB i EH Bildu estaran presents als actes organitzats aquest diumenge, dia 11, a Barcelona amb motiu de la celebració de la Diada.

Segons ha informat la formació jeltzale, els senadors Estefania Beltrán d'Heredia i Imanol Landa prendran part a l'habitual ofrena floral a Rafael Casanova.

Per la seva banda, una delegació d'EH Bildu, composta per Bakartxo Ruiz i Jon Iñarritu als actes institucionals i als organitzats per ERC i la resta de formacions independentistes amb motiu de la Diada.

D'aquesta manera, està previst que la portaveu de la coalició al Parlament de Navarra, Bakartzo Ruiz, faci declaracions davant dels mitjans a l'ofrena floral a Rafael Casanova.