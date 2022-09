Salvador Illa @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat que "la baralla entre ERC i Junts no encomani el conjunt" de la Diada aquest diumenge, perquè defensa que és una festa plural per a tots els ciutadans de Catalunya independentment del seu posicionament polític.

En declaracions després d'assistir aquest dissabte a la Fira de Tàrrega (Lleida), ha dit que espera que aquesta sigui una Diada "del respecte, que reconegui la pluralitat de maneres de pensar a Catalunya, de la bona convivència".

Ha expressat la seva "preocupació perquè aquesta batalla permanent entre ERC i Junts, que fa que el Govern estigui molt feble, molt lluitat, molt encallat, molt paralitzat" es traslladi a la celebració de la Diada així com al Parlament, i ha criticat que la Presidència de la Cambra segueixi en funcions.

Preguntat per l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès , a la manifestació de l'ANC per la Diada, ha contestat que "té tot el respecte per les decisions que prengui qualsevol dirigent polític", i recorda que els membres del seu partit hi assistiran als actes institucionals.

D'altra banda, ha defensat que la Fira de Tàrrega és un exemple de l'afinitat cultural i la col·laboració entre administracions que demostra que “les coses surten bé quan es treballen conjuntament, i es mantenen en el temps”.