Arxiu - La delegada del Govern, Maria Eugènia Gay, en roda de premsa des de la delegació del Govern. ARXIU.

La delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay , ha demanat aquest diumenge que la Diada de l'11 de setembre se celebri "des de la concòrdia i el respecte".

En un tuit, ha defensat que la Diada representa tota la població, i per això creu que ha de ser un dia perquè els catalans s'enorgulleixin.

"Us desitgem que passeu una bona Diada. Celebrem, des de la concòrdia i el respecte, tot allò que ens uneix com a catalans i catalanes, en una festivitat que representa la totalitat de la ciutadania. Un dia per enorgullir-nos com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya ", ha afirmat.