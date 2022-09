La periodista de RTVE tirada a terra després de l'agressió @ep

La divisió a l'independentisme anticipava una Diada de Catalunya amb els ànims caldejats, però pocs s'esperaven que fins al punt. Un cop més, el Fossar de les Moreres ha estat l'escenari de l'acte que comença a la festivitat nacional de Catalunya, homenatjant els herois que van intentar defensar la ciutat el 1714.

Tot i això, més que una celebració, ha estat una batalla campal . La presència d'ERC a l'acte ha estat molt malament rebuda pels seguidors de Junts, que els han increpat. La portaveu del partit republicà, Marta Vilalta, ha desafiat els assistents que l'esbroncaven: "Podeu cridar! Crideu més, si us sembla! Crideu més, vinga, que no us sentim! Mentre crideu, la gent d'ERC treballarà per a arribar a la independència".

A més, una fotoperiodista de RTVE ha estat agredida mentre intentava fer la cobertura.