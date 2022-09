Arxiu - L'expresident de la Generalitat Artur Mas

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat que el projecte independentista està "en un entreacte" que no sap quant durarà, i ho atribueix a errors fonamentals en el projecte polític, que segons ell no té un objectiu compartit, un camí i un un lideratge clar.

En una entrevista al diari 'Ara' aquest diumenge, Mas ha avisat que sense aquests tres objectius bàsics l'independentisme no pot reclamar que se'l prengui de debò.

Preguntat per l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès , a la manifestació convocada per l'ANC per la Diada aquest diumenge, ha respost que li sembla bé la decisió però no "tan bé l'explicació", i ha acusat textualment l'ANC d'instal·lar-se en un discurs reduccionista i infantil.

Per a Mas, la independència no es podrà assolir únicament amb els partits polítics, "però tampoc s'aconseguirà sense els partits o contra ells" , i considera que és ingenu pensar que l'ANC arribarà a la independència en contra o al marge dels partits.

Ha explicat que preferiria que no es trenqués el govern de coalició d'ERC i Junts perquè creu que afectaria la credibilitat de l'independentisme: "Com podem anar a demanar a la gent que es cregui l'objectiu de la independència si no som capaços ni de mantenir un Govern per intentar gestionar la situació del país?”.

Sobre la taula de diàleg, Mas ha destacat la importància d'apostar pel diàleg però ha avisat que si la taula no dóna fruits pot ser utilitzada pel Govern "com a pastanaga per poder dir que el corral està ordenat", i acusa l'Executiu de Pedro Sánchez de no tenir propostes i deixar passar el temps.