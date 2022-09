El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, fa una ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada entre crits de 'feixista' i xiulets.

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou , ha realitzat aquest diumenge una ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada entre crits de 'feixista' i xiulets, en un gest que ha fet “en nom del PP ".

Sobre la seva decisió d'anar a l'ofrena, ha dit: " No he preguntat, sinó que he comunicat ", i ha portat flors blanques amb un llaç en què es veien les banderes catalana i vermellosa, mentre que es preveu que el president del PP català, Alejandro Fernández , assisteixi a les carpes que la formació ha instal·lat al passeig Marítim de la Barceloneta per la Diada.

Bou, que va renunciar al juliol a repetir com a candidat popular a l'Alcaldia de Barcelona el 2023 en no sentir-se "acompanyat" pel PP , ha dit que la Diada s'hauria de celebrar el 23 d'abril, amb motiu de Sant Jordi, i ha assegurat que l'independentisme està perdent força, segons ell.