Ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada

La Diada de Catalunya s'ha convertit en allò que vulgui cadascun. Ja no és un dia per celebrar la unitat dels catalans, sinó per projectar i imposar la idea de Catalunya que tingui cada ciutadà al cap i, sobretot, per carregar durament contra qui pensi diferent. Començo a escriure aquest article poc abans de les 12:30, ia la festa nacional de tots els catalans ja s'han viscut xiulades, assalts a seus, insults i fins i tot una agressió a una periodista. Tot un exemple de societat, i de país.

La festivitat va començar aquest dissabte a la nit amb el tradicional homenatge al Fossar de les Moreres, que va derivar en una mena d'escrache ERC. Alguns independentistes es van dirigir al lloc per increpar els republicans, llançant crits i insults. Mentrestant, els seguidors d' ERC responien amb més crits per defensar els líders. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta , va haver de fer un discurs entre xiulades i crits. "Podeu cridar! Crideu més, si us sembla! Crideu més, vinga, que no us sentim! Mentre crideu, la gent del ERC treballarà per arribar a la independència", va dir Vilalta.

Poc després d'aquest espectacle, i amb la multitud encoratjada, una fotoperiodista va ser agredida per dues ciutadanes per estar fent la seva feina.

Després d'una nit calenteta, el dia ha començat amb les tradicionals ofrenes a Rafael Casanova. Un altre escenari on moltes persones han decidit anar per bolcar la seva ira. Un cop més, la delegació d'ERC, encapçalada per Oriol Junqueras i Marta Vilalta, ha estat xiulada i insultada . I després es pregunten per què no volen anar a la manifestació de l'ANC...

També ha rebut una bona xiulada el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, que ha acudit a l'ofrena a títol personal i en contra de les directrius del partit. Mentre estava de genolls oferint una corona de flors a Casanova, ha hagut d'aguantar els crits d'una multitud que corejava "feixista".

I el catàleg d'agressions no s'acaba aquí. Poques hores abans de l'ofrena a Casanova, la seu de l'ANC va ser assaltada per un grup que ha omplert la façana de banderes espanyoles. Un altre intent, també, d'imposar l'opinió pròpia sobre la dels altres.

Tot el que s'ha enumerat ha passat, insistim, abans de les 12:30 - queda tota la tarda per matar-se a pals -. Aquest és el tipus de societat que volem ser? Aquesta és la Diada que volem? Qui sap...