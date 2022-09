El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el missatge institucional per la Diada de Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat aquest dissabte, en el seu missatge institucional per la Diada de diumenge, que “Catalunya tornarà a votar el seu futur. I ho farà amb tota la il·lusió i tota l'alegria de qui està votant a favor d'un futur on tot, absolutament tot, és possible”.

"Catalunya tornarà a votar, és inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, perquè és la proposta que genera més consens, i perquè votar i oferir a la ciutadania la capacitat de decidir el futur del país és l'única manera de resoldre el conflicte amb l'Estat", ha dit.

El president ha valorat que la negociació amb el Govern és imprescindible per "abordar d'una vegada el fons del conflicte polític amb l'Estat : la necessitat de donar una resposta a la voluntat de la majoria", i ha remarcat textualment que Catalunya votarà , més tard o més d'hora, segons la força que tingui.

"Ho fem arribant a acords per facilitar el final de la repressió, per acabar amb l'amenaça de la judicialització", ha dit en al·lusió a la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern, i ha afegit que s'està tornant el conflicte a la dimensió política.

Ha criticat el servei "nefast i inacceptable" de Rodalies , que justament aquest divendres va quedar paralitzat durant quatre hores per una avaria, i n'ha defensat la gestió des d'una república catalana.

PARTICIPAR SEGONS LES "CONVICCIONS"



També ha instat els ciutadans a participar en els diferents actes organitzats per la Diada, "cadascú d'acord amb les seves pròpies conviccions", dies després de conèixer-se que ell i els consellers d'ERC no participarien a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

I ha definit Catalunya com "un país d'elecció, una terra d'acollida, oberta al món, que mai no deixa de mirar cap a Europa" , sota la bandera de la democràcia, el progrés i la llibertat, que té com a objectiu la construcció d'un futur millor, en les paraules.

PANDÈMIA I INFLACIÓ



També ha recordat la pandèmia de coronavirus, que evidencia la necessitat de “enfortir i apostar” pel sistema públic de salut i dels seus professionals, i ha assegurat que el Govern està redoblant el seu esforç per acompanyar la ciutadania davant la pujada de la inflació .

"Sabem que aquesta tardor i hivern seran molt complicats. L'escalada de preus està afectant seriosament moltes empreses de tots els sectors, directament totes les famílies, posant en risc la recuperació econòmica, accentuant les desigualtats", ha lamentat.

PROJECTES, P2 I CATALÀ



Ha esmentat alguns projectes importants per al Govern, com ara l'energètica pública, el hub digital i audiovisual, les polítiques públiques de recerca i coneixement i el desplegament del Pacte Nacional per la Indústria.

Ha valorat la gratuïtat de les places de P2, vigent des d'aquest curs , i ha assegurat que es tracta d'una mesura que volen fer extensiva els nens de zero a tres anys, perquè "crea noves oportunitats" i enforteix la societat.

I ha defensat l'escola en català com una “eina imprescindible per a la cohesió social”, fent referència al fet que a Catalunya no s'hagi de complir la sentència que fixava impartir un mínim del 25% de les classes en castellà.

MISSATGE A L'ESCALA (GIRONA)



Aquest any, Pere Aragonès ha enregistrat el seu missatge institucional al fòrum romà d'Empúries, a l'Escala: és la primera vegada que un president pronuncia a Girona el missatge de la Diada.

La introducció del discurs estava inspirada en el poema 'Endavant!' de Joana Raspall i el discurs institucional s'ha fet en un espai restaurat per l'arquitecta Lola Domenech, per posar en valor “el paper fonamental” de les arquitectes.