El líder d?ERC, Oriol Junqueras.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras , ha respost aquest diumenge a les crítiques que hi ha hagut contra el seu partit, que en els actes de la Diada ha rebut xiulades: “ Ningú callarà i no tenim por de ningú ”.

"No ens farà callar ningú; ni aquells que es vesteixen amb togues ni aquells que s'amaguen a l'anonimat per insultar-nos i amenaçar-nos", ha dit a l'acte central d'ERC per la Diada, celebrat al carrer Bruc de Barcelona, a qui hi han assistit uns 500 militants i davant el qual una desena de veïns del Besòs de Barcelona han protestat amb xiulets, igual que han fet a la primera part de l'acte abans de dinar celebrat pels republicans.

Junqueras també ha reivindicat ERC com l'"única eina" capaç de fer que l'independentisme sigui més fort i per aconseguir la independència de Catalunya.

El líder republicà ha reiterat que l'únic camí per avançar cap a la república catalana és que el moviment independentista sigui més fort i cada cop sumi més adeptes: “Ningú ens convencerà que la millor manera de guanyar és ser cada dia menys i cada dia més febles".

Així, ha assegurat que ERC està acostumada a construir "grans majories" , ja que reivindica que sempre han sumat al partit persones que vénen de diferents orígens, espais polítics i ideologies, i creu que aquest és el camí de l'independentisme per ser inclusiu i integrador.

Junqueras, que ha afirmat que ERC és l'"únic" partit que no ha renunciat mai al dret a l'autodeterminació, ha subratllat que són hereus dels que van proclamar la República el 1931, l'últim partit que va ser legalitzat a la Transició i l'únic que va votar en contra de la Constitució.

I estan "convençuts" de la seva estratègia, ja que creu que gràcies a ella s'estan aconseguint avenços com el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU , que conclou que Espanya va vulnerar drets dels expressos de l'1-O quan eren diputats, i que cada dia hi hagi posicionaments internacionals més favorables a una amnistia, ha defensat.

MARTA ROVIRA



A través d'un vídeo des de Ginebra, la secretària general del partit, Marta Rovira , ha advocat perquè aquesta Diada sigui un "punt d'inflexió" per continuar avançant en l'estratègia del diàleg que, per a ella, és la guanyadora, i ha sostingut que el millor camí és assolir el consens estratègic des de la transversalitat i la diversitat de l'independentisme.

A més de reivindicar la taula de diàleg com a necessària per aconseguir complicitats internacionals, ha demanat “fugir dels tacticismes i denunciar els partidismes” perquè creu que obstaculitzen el camí a la independència.