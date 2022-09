Imatges de la manifestació de l'11 de setembre de 2022

La capçalera de la manifestació de l' ANC ha començat a caminar aquest diumenge a les 17.14 –hora que evoca l'any 1714– des de l'avinguda Paral·lel, plena de milers d'assistents.

La manifestació se celebra aquest any sota el lema ' Tornem-hi per vèncer: Independència ' (Tornem per vèncer: Independència) i els assistents han començat la marxa al crit d'' Independència ' i ' Puigdemont President '. A la capçalera de la manifestació es podia llegir la paraula "traïdors" en una pancarta, cosa que es pot interpretar com una ofensa a ERC.

La marxa està encapçalada per la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu , i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, sense cap dirigent de partits independentistes a la primera fila.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha decidit no assistir-hi perquè considera que la manifestació s'ha convocat contra els partits i contra el Govern, quan creu que aquesta pressió s'hauria de dirigir a l'Estat, i de la mateixa manera els consellers d'ERC i els màxims dirigents del partit tampoc no han anat.

Sí que hi han assistit el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró ; els consellers Gemma Geis i Josep Maria Argimon ; el portaveu de Junts, Josep Rius , i el president de Junts al Parlament, Albert Batet , amb altres diputats de Junts, entre d'altres.