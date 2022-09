La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el ministre de Consum, Alberto Garzón. - Carlos Luján - Europa Press

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , i el ministre de Consum, Alberto Garzón , es reuniran aquest dilluns amb responsables d'empreses de distribució i d'associacions de consumidors per abordar la seva iniciativa de buscar un acord per topar preus de productes d'alimentació bàsics a la cistella de la compra.

Després de mantenir una primera trobada dijous passat amb el director executiu de Carrefour Espanya, Alexandre de Palmas, Díaz i Garzón tenen previst reunir representants de la gran distribució i consumidors en ple debat sobre la proposta llançada per la ministra de Treball per acordar un límit al preu dels aliments bàsics.

Segons ha confirmat el Departament que dirigeix Díaz, acudiran a la trobada representants del Consell de Consumidors i Usuaris i de les organitzacions que l'integren. També hi assistiran l'Associació de Supermercats Distribuïdors (Anged), l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES) i de l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas).

Díaz ja ha traslladat la seva posició sobre el tema, assenyalant que la cistella de la compra de productes bàsics amb preus "congelats" o limitats que està demandant a la gran distribució ha de variar cada setmana , incloure proteïnes i frescos (peix, carn, fruita, ous i hortalisses) i estar disponible per a les famílies almenys fins després de Nadal. Així mateix, ha demanat que s'ofereixi una cistella específica per a celíacs.

A més de ser assequible i de qualitat i estar disponible almenys fins després de Nadal, Díaz ha afirmat que aquesta cistella bàsica de la compra ha de ser fruit d'un acord entre les grans distribuïdores i "rotar" setmanalment perquè la dieta sigui "variada i sana" i de qualitat.

La vicepresidenta ha insistit que aquesta demanda va dirigida a les grans distribuïdores perquè llancin aquesta cistella "a costa dels seus marges empresarials" i no dels productors. També ha indicat que no és una proposta que vagi enfocada cap al petit comerç, ja que "no té capacitat" per assumir el cost.

"De cap manera pot ser aquesta oferta a costa dels productors del nostre país, tal com exigeix la Llei de Cadena Alimentària. Això és a costa de la contribució que fan o han de fer les empreses que hi tenen capacitat. L'esforç els ho demanem a les grans distribuïdores i no al petit comerç, que no té capacitat per a això", ha subratllat.