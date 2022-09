La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha assegurat aquest diumenge que, després de la mort de l'escriptor Javier Marías als 70 anys, la regió perd el seu escriptor "de més prestigi internacional".

“ Ell i el seu pare, Julián Marías, la seva mare, Lolita Franco, i germans passaran a la història com una de les famílies més importants de la cultura de Madrid i Espanya. Descansi en pau ”, ha expressat la presidenta madrilenya en un missatge publicat a Twitter.

Per part seva, la consellera de Cultura, Turisme i Esport a la Comunitat de Madrid, Marta Rivera de la Creu, s'ha mostrat consternada després de conèixer-se la mort de l'escriptor Javier Marías.

" Li quedaven moltes grans pàgines per escriure. Quina pena" , ha escrit la titular de Cultura al seu compte personal de Twitter. Posteriorment, en declaracions distribuïdes als mitjans, ha incidit que "la de Javier Marías era la prosa més depurada de les lletres espanyoles dels darrers 30 anys".

Per a Rivera de la Cruz, "resulta difícil fer-se a la idea que no tornarà a escriure mai més, i que les seves novel·les grandioses i els seus lúcids articles formen ja part de la història de la literatura en espanyol". "És un dia trist per als seus lectors, que es compten per milers a tot arreu del món", ha assenyalat a continuació.

Marías ha mort aquesta primera tarda a Madrid als 70 anys per complicacions en una pneumònia que l'ha tingut ingressat des de fa més d'un mes.