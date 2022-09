Arxiu - La presidenta del Parlament, Laura Borràs

La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha considerat "perfectament possible que Junts abandoni el Govern" i ha demanat redirigir l'actuació de l'Executiu català per complir el pacte d'investidura i assolir la independència.

" És evident que les maneres de poder canviar allò que no funciona és que la gent s'expressi, i ho faci electoralment a les urnes ", ha asseverat aquest dilluns en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha aclarit que no demana la convocatòria d'eleccions.

Sobre la llista cívica que proposa l'ANC, ha mostrat el seu compromís amb els partits polítics, ha advocat per "avançar sense perdre més el temps, amb tota la força" i ha assenyalat les dificultats que, segons ell, trobaria un projecte que per el moment no és dins de les institucions.

SUSPENSIÓ



"D'allò que se'm va treure, la gent mira de rescabalar-me amb tot l'afecte", ha assegurat Borràs després de ser preguntada per la seva participació en la manifestació de l'ANC per la Diada com a presidenta suspesa del Parlament.

Així, s'ha reivindicat com a única presidenta de la Cambra catalana i ha insistit que és fals que fos inevitable fer-ho: "No estic impossibilitada, no estic absent, la posició no està vacant".