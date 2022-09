El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb la diputada del PP al Parlament Lorena Roldán i el president del PP català, Alejandro Fernández, en unes declaracions als mitjans des de Tarragona.

El líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , ha denunciat el rebuig del Govern a la seva oferta per renovar el Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) tot i que la seva formació està disposat a "posposar" la seva proposta de modificar la llei perquè "els jutges elegeixin els jutges" i només exigeix, ha recalcat, aplicar ara uns "criteris d'idoneïtat" als candidats. Dit això, ha avisat que en aquest moment el Consell "és una mena de zombi" perquè "no pot exercir les competències constitucionals que té".

"La resposta del Govern ha estat furibunda, ens ha semblat molt sorprenent que el Govern no accepti ni tan sols tornar a parlar sobre aquest assumpte. La seva responsabilitat hi és i la nostra també", ha declarat, després que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, hagi assenyalat que la carta del PP és un intent d'"aparentar de cara a la galeria" que vol renovar el Consell.

En una entrevista a la cadena Cope, Feijóo ha indicat que "un canvi de cromos" o de "noms" amb un "llistat" del PSOE i els seus aliats amb el PP és un procediment que "no és admissible" en aquest moment a Europa .

CREU QUE SERIA BO QUINS SÓN ELS CANDIDATS DE SÁNCHEZ AL TC



Davant el fet que aquest dimarts finalitzi el termini donat al CGPJ per nomenar dos vocals del TC, Feijóo ha admès que seria "bé" saber qui són els candidats de l'Executiu per tenir "informació sobre quins són els perfils en què confia" per a aquest tribunal.

Dit això, ha criticat les dues lleis que ha impulsat l'Executiu, primer per "buidar" de competències al CGPJ i després per concedir-li "competències parcials subjectes a termini" per nomenar només dos membres del TC, cosa que, al seu parer, suposa una "intervenció" al Poder Judicial.

"Totes dues lleis, els juristes saben que són inconstitucionals. Per tant, aquí s'està fent xantatge la renovació del CGPJ sobre la base d'una llei, sabent que aquesta llei és inconstitucional, cosa que és especialment greu", ha emfatitzat, per avisar que això produeix "inseguretat i angoixa" impròpia d'un sistema democràtic com l'espanyol.