Dolors Feliu intervé a la manifestació convocada per l'ANC amb motiu de la Diada, Dia de Catalunya, a 11 de setembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu , ha demanat convocar eleccions si no hi ha “ara” un canvi de rumb que porti cap a la independència de Catalunya, després de la manifestació de la Diada organitzada per l'entitat aquest diumenge.

"Si es veu que no es pot fer la independència, que no hi ha projecte" , el Govern ha de convocar eleccions, ha dit aquest dilluns en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Si, en canvi, els partits independentistes creuen que "que es pot fer, o es volen posar, o l'èxit de la manifestació d'ahir remou, aleshores la legislatura encara és viva", ha ressaltat.

Segons la seva opinió, la manifestació de la Diada d'aquest diumenge --amb 150.000 assistents segons la Guàrdia Urbana i 700.000 segons l'ANC-- "ha de moure les institucions a qualsevol país democràtic" i portar a reflexionar sobre com assolir la independència.

"El que volem immediatament és una reacció de tots aquests governants i unes trobades de valoració i avançar directament amb grups del Parlament", ha afegit.

A parer seu, ara els partits haurien d'adoptar passos perquè la ciutadania entengui que van de debò, en les seves paraules, com la "ruptura amb estructures i partits del 155", o posar una data per al final de la taula de diàleg.

LLISTA CÍVICA



"Aquest 52% està decidit a la independència? És el que demanem avui després d'aquesta manifestació multitudinària", ha afirmat Feliu, que ha defensat la proposta duna llista cívica que l'ANC podria presentar a les eleccions.

Segons ha explicat, es tractaria d'una llista formada per "gent que està compromesa amb l'activisme", al marge dels partits, que acceptarien ser al Parlament per aconseguir la independència.

Preguntada per les crítiques a la divisió de l'independentisme, ha sostingut que a la manifestació de l'ANC hi va haver "unitat" i que tots els que van participar demanaven la independència.

I sobre els crits contra el Govern que es van escoltar a la manifestació , ha afirmat: "No era una manifestació contra el Govern. Era una manifestació contra l'immobilisme, i amb un missatge clar que no és veritat que no es pugui fer res" .