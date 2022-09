La secretària general adjunta i el portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC , Marta Vilalta , ha assegurat aquest dilluns que vol obrir converses amb “tots els actors” per recuperar un espai de direcció estratègica independentista.

En roda de premsa, ha afirmat que "en els propers dies" intentaran iniciar contactes amb els partits i entitats independentistes però també ha advocat per sumar altres actors que no han format part en els darrers anys d'aquests espais de coordinació estratègica, a la que hi participaven ERC, Junts, la CUP, ANC i Òmnium.

Preguntada per si s'hauria d'incloure els comuns, Vilalta ha contestat que s'han de tenir en compte tots els actors "que s'engloben en els grans consensos de país", ja siguin partits, entitats o organitzacions.

Diumenge al seu acte per la Diada el president d'Òmnium, Xavier Antich , va assegurar que la seva entitat es compromet a impulsar un "nou marc estratègic" que uneixi tots els partits i entitats independentistes per acabar amb la divisió del moviment.

Els republicans consideren que, abans de convocar un espai d'aquestes característiques amb tots els actors, s'haurien d'iniciar converses bilaterals com a “punt de partida” per analitzar el moment actual i com es pot reconstruir el consens estratègic.

“ Es tracta de poder començar per tenir converses amb tothom. Que hi puguin haver diversos espais i converses amb els diferents actors ”, ha resumit.

La portaveu republicana ha advertit que per recuperar un espai de consens estratègic s'han de buscar noves fórmules a les que s'han utilitzat els darrers anys: "Segurament les eines que ja van existir fa uns anys s'han de reconvertir, s'han d'actualitzar i adaptar al context actual".

Així mateix, Vilalta ha exigit que en aquest procés d'intentar teixir una estratègia compartida la resta d'actors plantegin propostes i no es limitin a criticar la d'ERC , ja que considera que és l'única estratègia que hi ha ara mateix sobre la taula i la que es està implementant és la dels republicans, que aposta per la taula de diàleg.

"No tenim cap altra alternativa, no tenim cap altra estratègia que puguem confrontar. Tots aquells que vulguin contribuir a veure com ens podem posar d'acord i com és millor transitar cap a la república catalana si tenen idees que les portin. Lamentablement el que hem vist a els últims temps només han estat crítiques a l'estratègia que planteja ERC", ha argumentat.

REBUTJA ELECCIONS



Preguntada per les declaracions de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha dit que veu possible sortir del Govern, Vilalta ha contestat que ERC treballarà per "estabilitzar i enfortir" l'Executiu i ha tornat a dir que no es pot fer d'oposició i estar governant alhora.

Així mateix, ha rebutjat convocar eleccions, després que la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, digués en el seu discurs a la manifestació de la Diada que el Govern convoqui eleccions si no avança cap a la independència: “ És evident que no compartim aquesta crida a convocar unes eleccions també perquè en el context en què estem ara seria profundament irresponsable ”.

Després de les crítiques a ERC i al Govern durant la Diada, Vilalta ha assegurat que les crítiques constructives són benvingudes però no les faltes de respecte i ha dit que estan “convençuts” de la decisió de no anar a la manifestació de l'ANC, ja que creu que aquestes mobilitzacions haurien d'apel·lar a la transversalitat de l'independentisme.

En aquest sentit, ha demanat abandonar "el populisme i l'antipartits" i ha avisat que la independència no s'aconseguirà amb proclames simples i cridant molt fort.

“ Aquells que creuen que ja es pot fer una DUI que diguin com es pot fer, com es pot sostenir ”, i ha afegit que això ja ho van intentar el 2017 i no va funcionar.

En ser preguntada per la llista cívica independentista que vol impulsar l'ANC a les properes eleccions, ha sostingut que perjudicaria l'independentisme, com creu que va passar amb la candidatura de Primàries a les municipals del 2019, i que ja s'ha intentat altres vegades i ha fracassat.