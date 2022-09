Imatge d'arxiu - El director de l'Oficina de l'Espanyol, Toni Cantó, el 22 d'abril del 2022, a Madrid (Espanya).

L'exdirector de l'Oficina de l'Espanyol de la Comunitat de Madrid, Toni Cantó , s'incorporarà a la plantilla de la televisió 7NN després d'abandonar el càrrec a la institució madrilenya, segons ha informat la cadena en un comunicat.

L'actor i fins ara polític presentarà i dirigirà nous continguts amb vista a la temporada 2022-2023 del nou canal. La seva primera aportació a la cadena serà la direcció de l'espai de dissabte a la nit, on crearà "un espai únic" que veurà la llum al mes d'octubre.

Contó, que ha realitzat més de 20 pel·lícules i 22 obres de teatre, compta amb una "àmplia experiència" a la televisió des dels seus començaments a TVE de la mà de Jesús Hermida.

Entre els seus èxits, destaquen la sèrie de televisió '7 vidas' o la pel·lícula 'Todo sobre mi madre', dirigida l'any 1999 per Pedro Almodóvar.

Pel que fa a la seva trajectòria política, ha estat diputat a les Corts Generals per València, portaveu i coordinador del Grup Ciutadans a la Comunitat Valenciana i el darrer any ha exercit com a director de l'Oficina de l'Espanyol de la Comunitat de Madrid.

El canal de televisió 7nn, d'abast nacional i amb contingut d'actualitat, va iniciar les emissions el 12 d'octubre del 2021.