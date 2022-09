El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, durant la presentació del 'Pla de Rescat Energètic per a Famílies i Empreses' elaborat pel partit, a la seu del PP, al carrer Gènova, a 12 de setembre de 2022. - DIEGO CRESPO

El vicesecretari d'Economia del PP , Juan Bravo , ha presentat aquest dilluns la proposta energètica de la formació en el marc de la crisi actual i ha assenyalat que una de les mesures que plantegen és la de bonificar la factura de la llum i del gas a les famílies i les pimes que en redueixin el consum, mesura amb què aquests col·lectius podrien estalviar fins a 2.900 milions d'euros.

Pel que fa a la factura de la llum, planteja que si l‟estalvi en el consum se situa entre el 3% i el 7% en relació amb la factura del mateix mes de l‟any anterior, el descompte seria del 5%. Si la reducció del consum és entre el 7% i el 15%, el descompte seria del 10% i si fos superior la bonificació seria del 20%.

Així mateix, el descompte a la factura del gas seria del 10% si l'estalvi se situa entre el 3% i el 7%; del 20% si el consum es redueix entre el 7% i el 15%, i per als consumidors que aconseguissin reduir-ne el consum més d'un 15% la bonificació seria del 40%.

El marc temporal per aplicar aquesta mesura seria entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 de març de 2023.

A més, les bonificacions serien pagades per les comercialitzadores als cicles de facturació entre l'1 d'abril del 2023 i el 30 de juny del 2023 i serien assumides amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

En aquest sentit, Bravo ha subratllat que la proposta del PP per aconseguir reduir el consum energètic passa per "incentivar-lo" , en lloc de "prohibir", en al·lusió a les mesures d'eficiència plantejades pel PSOE, com l'apagat d'aparadors a partir de les 22.00 de la nit o les temperatures màximes i mínimes dels termòstats.

Pel que fa al motiu pel qual els descomptes són superiors a la factura del gas, el vicesecretari d'Economia del PP ha explicat que és perquè el principal problema en aquests moments té a veure amb el preu del gas.

D'altra banda, des del PP calculen que l'estalvi que suposaria les famílies i les pimes, si s'aconseguís un estalvi mitjà d'entre el 7% i el 15%, se situaria al voltant de 2.900 milions d'euros.

PRORROGAR LA VIDA ÚTIL DE LES NUCLEARS



La proposta del PP, que ja ha estat remesa al Govern, també planteja allargar la vida útil de les nuclears espanyoles, el tancament de les quals està previst, segons el calendari actual, entre el 2027 i el 2035.

En aquest sentit, els populars no detallen el marc temporal d'aquesta pròrroga i indiquen que cal una "revisió de la viabilitat de les centrals per estendre la seva vida útil més enllà d'aquest calendari de tancament" en les condicions necessàries de seguretat i factibilitat tècnica d'acord amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), "ja que es tracta d'una energia de base, no emissora i amb costos acotats".

També en relació amb la política nuclear, el principal partit de l'oposició proposa un "preu fix per a la generació nuclear que permeti reduir la factura de la llum" , així com "desbloquejar de manera immediata" la construcció del Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) de residus de Villar de Cañas (Conca), un projecte que, segons remarca el PP, "té més de 47.000 hores d'estudi tècnic del CSN i faltarien al voltant de 800 hores per acabar-lo".

IMPOST ALS 'WINDFALL PROFITS' DE LES ELÈCTRIQUES



El paquet de propostes del PP també fa referència a l'impost als suposats beneficis extraordinaris que les empreses energètiques estarien obtenint en el context actual i que, juntament amb el nou gravamen a la banca, serà sotmès a la primera votació al Congrés aquest dimarts.

"La proposició de llei presentada pels partits polítics de la coalició que sustenta el Govern de Pedro Sánchez crea un nou impost que diu que gravarà els beneficis extraordinaris a les elèctriques. No obstant, el que realment gravaria és la xifra de negocis, no els beneficis extraordinaris, i no de totes les elèctriques, sinó d'algunes", argumenta el PP al document.

Així, proposen que els ingressos extraordinaris que obtingui Hisenda --les estimacions del Govern apunten a uns 3.500 milions anuals durant els dos propers exercicis-- es "comparteixin amb els consumidors per abaixar els preus".

A més, ressalten que la Unió Europea (UE) "ha alertat que l'aprovació d'un impost que no se sotmeti als plantejaments per al conjunt (de la UE) podria comportar la seva posterior abolició".

"Per evitar que Espanya pugui patir les conseqüències d'un disseny dolent de l'impost, proposem la retirada de la proposició de llei dels socis de Govern fins que no s'hagi fixat una posició comuna que permeti una decisió definitiva", apunta el document.

En aquest sentit, durant la presentació de la proposta energètica, el PP ha posat èmfasi que la seva posició és a dir que "sí" a les mesures excepcionals que redueixin la factura energètica d'empreses i llars, però han matisat que s'oposen a "captar" recursos de les empreses per guardar-los al calaix".

UNA AiREF ENERGÈTICA

Un altre dels elements destacats en la proposta del PP és la creació d'una mena d'AiREF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) energètica que permeti "treure l'energia del debat sense dades" i també que afavoreixi que el diàleg se centri a "millorar la eficiència del sistema, recuperar l?economia i enfortir l?ocupació".

El PP argumenta que aquest plantejament es podria desenvolupar com una secció dins de la mateixa AiREF, "si els seus estatuts ho permeten, o via llei".

"Sigui quina sigui la fórmula, l''AiREF Energètica' s'ha d'ocupar de l'avaluació independent de les mesures adoptades, així com d'elaborar propostes per millorar-la (amb el model de les revisions de despeses). En cap cas no es preveu que substitueixi les competències pròpies de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), de Xarxa Elèctrica Espanyola (REE) o d'òrgans equivalents", asseveren.