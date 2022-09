L´entrada al´edifici del Consell General del Poder Judicial. Foto: Europa Press



Aquest dimarts 13 de setembre expira el termini fixat pel Govern en la darrera reforma legal perquè el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) designi els seus dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) . Tot i això, és "difícil" que pugui complir a temps , ja que la primera reunió per obrir el debat sobre els possibles candidats s'ha fixat per divendres que ve 16, segons fonts consultades per Europa Press .

El temps va començar a córrer el mes de juliol passat, quan Congrés i Senat van aprovar una nova modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) que va tornar al CGPJ la seva capacitat per efectuar nomenaments discrecionals a la cúpula judicial però només perquè designés els seus dos aspirants a la cort de garanties, ja que aquesta reforma assenyala expressament que ho havia de fer abans del 13 de setembre.

Així, el Govern, mitjançant aquesta iniciativa parlamentària, esmenava la primera reforma de la LOPJ que va dur a terme el març del 2021 amb l'objectiu de forçar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges prohibint que designés magistrats per als alts tribunals mentre estigués en funcions, situació en què es troba des de fa gairebé quatre anys.



La necessitat d'aquesta 'contrareforma' va sorgir el 12 de juny, quan va caducar el mandat de quatre dels 12 magistrats del TC (el seu president, Pedro González-Trevijano , el vicepresident, Juan Antonio Xiol i Antonio Narváez i Santiago Martínez-Vares ), perquè es tracta del terç que la Constitució encarrega de renovar el Govern i el CGPJ.

Davant la impossibilitat, per la primera reforma, que el Consell pogués complir la seva part, l'Executiu va sospesar designar els seus dos candidats al TC sense esperar el CGPJ, si bé les fonts jurídiques consultades per Europa Press donen dubtes sobre la possibilitat legal que els nominats per Moncloa puguin prendre possessió sense esperar els de l'òrgan de govern dels jutges.

Tot i que l'impediment legal perquè el CGPJ pogués complir la seva obligació va desaparèixer amb aquesta 'contrareforma', els obstacles per emprendre la renovació parcial del TC van sorgir llavors des del mateix Consell.