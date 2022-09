Aragonès, en una compareixença recent. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha convocat una reunió aquest dimarts 13 de setembre a la tarda amb Òmniu m Cultural, l'ANC i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) després de la divisió de la Diada. En un comunicat, Presidència del Govern ha detallat que se celebrarà a dos quarts de quatre al Palau de la Generalitat i que participaran els presidents de les tres entitats, Xavier Antich (Òmnium), Dolors Feliu (ANC) i Jordi Gaseni (AMI).

L'objectiu de la trobada és "compartir la visió sobre el moment actual del país i del procés d'independència i escoltar les propostes de les entitats". A més, fonts de Presidència de la Generalitat han assenyalat que la trobada s'emmarca a la voluntat del president de “ser positiu”.

Aragonès no va assistir diumenge a la manifestació per la Diada convocada per l'ANC perquè considerava que es feia contra el Govern i els partits, i va defensar que totes les mobilitzacions independentistes es fessin en positiu i respectant la pluralitat del moviment. En aquesta manifestació, Feliu va llançar un ultimàtum al Govern i va reclamar convocar eleccions si no avançaven cap a la independència.

Per la seva banda, a l'acte d'Òmniun per la Diada, al qual sí que va assistir Aragonès, Antich va criticar la divisió de l'independentisme i es va comprometre a impulsar un "nou marc estratègic" independentista que inclogui partits i entitats, a més de sumar-ne de nous actors.