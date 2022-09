El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, presideix un Ple extraordinari - CGPJ

Els interlocutors designats pels sectors progressista i conservador del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) han acordat mantenir una primera reunió divendres que ve per videoconferència per iniciar les negociacions destinades a nomenar els dos magistrats del CGPJ que correspon designar l'òrgan de govern dels jutges.

Segons les fonts jurídiques consultades, la trobada 'online' tindrà lloc a les 9.00 hores del 16 de setembre amb l'aspiració que sigui una "reunió oberta" , de manera que els participants puguin definir-ne el contingut en el curs. Les fonts esmentades assenyalen que l'objectiu és començar a posar sobre la taula noms sobre possibles aspirants al TC.

Així ho han acordat els interlocutors dels dos corrents --José Antonio Ballestero i Carmen Llombart, del costat conservador; i Álvaro Cuesta, Rafael Mozo i Roser Bach, de l'ala progressista- després d'una jornada en què s'han succeït els contactes informals.

Aquesta presa de contacte tindrà lloc després d'aquest dimarts, 13 de setembre, dia fixat per l'última reforma legal impulsada pel Govern com a data límit perquè el Consell designi els dos candidats a la cort de garanties. Fonts del CGPJ ja havien avançat aquesta agència de notícies que seria "difícil" complir el termini.

Després d'una amenaça de bloqueig per part dels conservadors, a causa del malestar al CGPJ pels temps fixats per Moncloa, finalment els conservadors van accedir la setmana passada a arribar a "acords degudament consensuats" per abordar la renovació del TC però respectant "els temps de decisió del Consell".

El resultat va ser que en el Ple extraordinari convocat per al 8 de setembre passat pel president del CGPJ, Carlos Lesmes, amb l'expectativa que ja es procedís a aquests nomenaments, els dos corrents van acordar les "regles del joc".

El principal punt del protocol enllumenat és que el Ple no es tornarà a reunir fins que hi hagi dos candidats decantats , encara que una vegada convocat es podran postular altres aspirants. Aquesta primera cita s'emmarca als contactes informals per confeccionar aquesta llista curta abans de celebrar un altre Ple.

Per nomenar els seus dos candidats el TC, el CGPJ ha de sumar una majoria reforçada de tres cinquens, és a dir, dotze vots, de manera que als vuit que aglutina el sector progressista caldria afegir-hi quatre conservadors.