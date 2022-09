El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, intervé durant una sessió plenària, al Senat, el 21 de juny de 2022, a Madrid (Espanya). Aquesta és la darrera sessió de control al Govern abans de l'aturada estival. El ple està centrat

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas , ha demanat responsabilitat a totes les baules de la cadena agrolaimentària, especialment a la distribució, per aconseguir uns precís "raonables", però sense mesures imposades i de forma voluntària, en al·lusió a la cistella bàsica proposada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz .

"No es tracta de mesures imposades a ningú, perquè jo crec que a més no funciona", ha afirmat el titular d'Agricultura en declaracions a 'Mirall Públic' d'Antena 3 recollides per Europa Press. "El que està fent el Govern és demanar responsabilitat a cada baula de la cadena i que cadascú faci el que estigui a la mà per aconseguir que, efectivament, els ciutadans disposem d'aquests preus raonables que tenim aquí; qualsevol altre instrument em sembla forçat “, ha afegit.

Planas ha deixat clar a més que manté converses "pràcticament cada dia" i "contactes regulars" amb la cadena agroalimentària, però "sense càmeres i no en públic".

Així s'ha pronunciat després que Díaz, juntament amb el ministre de Consum, Alberto Garzón, mantingués una reunió ahir amb les associacions de la distribució (Anged, Asedas i Aces), així com dels consumidors, per abordar el preu dels aliments bàsics .

"El Govern està interessat que tots els ciutadans disposin d'aliments de qualitat en quantitat suficient ia un preu raonable, aquesta és la intenció del Govern i la meva com a ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació i hi estem treballant", ha afirmat Planas , qui ha reconegut que el context és "complex", però "salvaguardant els interessos de cada baula de la cadena alimentària, els ciutadans evidentment esperen una contenció de preus, perquè ho necessiten des del punt de vista del consum".