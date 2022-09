Arxiu - El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, intervé en una sessió plenària, al Parlament de Catalunya, el 20 de juliol de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró , ha demanat per carta a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , el traspàs "integral i definitiu" de Rodalies Renfe a Catalunya.

A la missiva, el vicepresident emplaça la ministra a seure "amb urgència" per iniciar l'última fase de la negociació per començar el traspàs, dies després de l'atur del servei ferroviari d'hores dels trens de Rodalies i mitja distància a Catalunya.

“Desgraciadament, aquest no és un fet aïllat. Des de fa massa temps, gairebé diàriament, els usuaris de Renfe Rodalies de Catalunya pateixen retards, incidències i cancel·lacions. Aquesta és una situació lamentable que no pot continuar així”, apunta el conseller.

També ha recordat que segons el darrer sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 70% dels catalans es mostren disposats a fer que la Generalitat assumeixi la gestió de les Rodalies de Catalunya, que actualment gestiona Renfe.

Per això, li ha traslladat que el Govern està en disposició d'assumir la plena gestió d'aquest servei, incloses les infraestructures associades, material mòbil i personal , així com també el finançament lligat a aquest traspàs “imprescindible per garantir-ne la viabilitat per als propers anys ".