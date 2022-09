Reunió del Govern / Generalitat

El Govern ha acordat avui fixar en 33.113 milions d’euros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2023. El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha remarcat que la xifra del sostre de despesa que avui ha aprovat el Govern, que presenta un increment del 10,3% respecte al de l’any passat, “ens permetrà fer uns pressupostos expansius, que creixeran com fa molt de temps que no creixien”. En aquest sentit, ha destacat que l’objectiu dels comptes de la Generalitat per a l’any 2023 ha de ser “ajudar a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, de la crisi social, de la inflació i de l’increment dels tipus d’interès que tenim a tocar”.

Durant la seva intervenció en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, on avui ha comparegut junt a la portaveu Patrícia Plaja, el conseller ha explicat que ja ha iniciat negociacions amb diverses formacions polítiques perquè “la voluntat inequívoca del Govern és intentar tenir el suport suficient i amb la majoria necessària per aprovar pressupostos, tal com vam fer l’any passat, abans de Nadal”, ha subratllat. “Uns pressupostos aprovats i en vigor l’1 de gener et permeten començar a tota velocitat les polítiques públiques que té cada departament. Espero i desitjo que aquest any també ho puguem fer”, ha conclòs Giró.

El sostre de despesa no financera quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010). Aquesta quantitat supera en 3.098 milions d’euros la xifra prevista en els pressupostos de la Generalitat per al 2022.

El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023, que inclou els imports de les bestretes del model de finançament i la liquidació del model de finançament de l’any 2021 comunicats pel Ministeri d’Hisenda. Cal recordar que, des que el Ministeri d’Hisenda va suspendre les regles fiscals a causa de la pandèmia l’any 2020, va establir uns marges de referència del dèficit, en lloc dels objectius de dèficit pròpiament dits. Així, en la reunió del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va tenir lloc el 27 de juliol, va fixar una taxa de referència del dèficit per a les comunitats autònomes del 0,3% del PIB. Aquesta taxa de referència és la que determina l’import del finançament del Fons de Liquiditat i la que s’utilitza per calcular el límit de despesa per al 2023.

RECUPERAR LA SINTONIA ENTRE LA GENT I LES INSTITUCIONS

Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, celebrada a dos dies de la Diada, la portaveu del Govern ha celebrat que un cop més hagi estat una jornada “multitudinària”, amb milers de persones durant tot el dia als carrers. “És imprescindible que recuperem la sintonia entre la gent i les institucions, entre les institucions i els ciutadans, perquè son els dos elements imprescindibles per avançar i aconseguir l’objectiu comú de la independència”, ha afegit, i ha insistit que “aquest Govern sempre escoltarà la voluntat de la gent i les seves reivindicacions, siguin quines siguin” i en el cas concret de les manifestacions de la Diada per reivindicar la independència, “més encara, perquè és un objectiu compartit”.

Patricia Plaja ha assegurat que la convocatòria d’unes eleccions “no és un opció que estigui sobre la taula, perquè no hi ha cap motiu que ho justifiqui i perquè seria una mala notícia pel país”. Ha recordat que en les darreres eleccions per primera vegada es va superar “el llindar del 50%”, que va propiciar la constitució d’un govern “desacomplexadament” independentista “que treballa per la independència perquè vol i perquè creu que és la manera de construir un país millor per a tothom”.

ALCARRÀS, CAMÍ DELS ÒSCAR

Finalment, la portaveu del Govern s’ha referit a la selecció d’Alcarràs, una “pel·lícula catalana i en català” als Oscar, ha assegurat que és “una grandíssima notícia per Catalunya i pel català” i ha traslladatles felicitacions del Govern a la directora, l’equip i totes les persones que “han fet possible aquets somni”.

ALTRES ACORDS DEL GOVERN

El Govern ha creat el Consell Català de Municipis Rurals, un òrgan d’assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació i proposta dels diferents àmbits que afecten els municipis rurals amb poblacions inferiors a 2.000 habitants. La constitució d’aquest òrgan d’assessorament i debat té com objectiu propiciar un espai des d’on es formulin propostes i iniciaves per millorar la prestació dels serveis a la ciutadania i facilitar als ajuntaments l’exercici de les seves competències.

En relació a les pedregades històriques que el passat 30 d’agost van afectar el Baix Empordà, amb especial gravetat a la Bisbal, avui el Govern ha tractat al detall les conseqüències de la pedra i ha la necessitat d’accelerar al màxim la retirada dels teulats d’uralita que van quedar malmesos. Amb aquesta finalitat el Govern destinarà 6 milions d’euros a retirar la uralita malmesa i a instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Una part d’aquestes ajudes també es destinaran a les empreses que van patir afectació en part del seu material. En concret, el Govern cobrirà el 100 % del cost de la retirada i la gestió de l’amiant i el 70 % de les plaques fotovoltaiques que s’instal·lin a les cobertes afectades del municipis del Baix Empordà, Pla de l’Estany i Gironès com són Forallac- Fonteta, Cruïlles, la Bisbal d’Empordà, Corçà, Parlavà, Canet de la Tallada, Esponellà i Vilert i Sant Joan de Mollet.