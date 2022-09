La Mesa del Parlament ha rebutjat aquest dimarts tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que demanava aixecar la suspensió de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), amb el vot contra l'admissió del PSC, el vot a favor de Junts i la CUP i l?abstenció d?ERC.

Reunió de la Mesa del Parlament, 13 de setembre de 2022.

Fonts parlamentàries han explicat que, segons un informe dels lletrats del Parlament, la iniciativa no compleix els requisits per ser admesa segons la llei catalana que regula les ILP , ja que planteja l'exercici d'unes competències que el Parlament no té reconegudes.

La ILP ha decaigut després de dues votacions a la Mesa: en una primera ha rebut dos vots en contra, dos a favor i una abstenció; a la segona s'ha repetit el mateix resultat, i en no aconseguir més 'síes' que 'noes', s'ha desestimat, segons dicta el Reglament del Parlament.

Fonts republicanes han justificat la seva abstenció assegurant que, encara que defensen que al Parlament "es pugui parlar de tot", hi havia un problema tècnic que havia de portar a la seva inadmissió.

Inicialment, la Mesa ja va requerir als promotors de la ILP perquè rectifiquessin la iniciativa, que "no tenia articulat" ni exposició de motius i, per tant, no complia els requisits formals per ser admesa; la comissió promotora va esmenar aquests defectes i el tràmit va seguir endavant.

LA INICIATIVA



La ILP, presentada per un grup de sis ciutadanes, demanava reactivar la DUI que va fer l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 10 d'octubre del 2017: "Els resultats del referèndum de l'1 d'octubre són vinculants i, per tant, es deuen fer efectius imminentment", diu el text.

“ Les promotores de la iniciativa creiem que aquesta ILP representa la veritable voluntat del poble, fet que es va demostrar amb escreix quan milers de ciutadans van defensar les urnes amb els seus propis cossos durant la jornada de celebració del referèndum ”, afegeix.

L'INFORME DELS LLETRATS



L'informe dels lletrats del Parlament adverteix que les ILP no poden versar sobre matèries en què la Generalitat no té competència o en què la Cambra catalana no pot legislar, segons la llei catalana sobre aquestes iniciatives.

Els serveis jurídics subratllen que "un contingut com el que es proposa suposa una reforma de la Constitució espanyola" , de manera que no pot ser aprovat per la Cambra catalana sense recórrer al procediment de reforma constitucional.

Assenyalen, a més, que la iniciativa legislativa popular no es pot utilitzar per iniciar una reforma constitucional, d'acord amb la Constitució i la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC), i que la proposta també afecta el mateix Estatut d'Autonomia.

L'informe també alerta que la DUI va ser anul·lada pel TC, de manera que "encara que la pretensió de la comissió promotora sigui que aquesta adopti ara forma de llei, això no evita la impossibilitat d'adequació a l'ordenament jurídic vigent d'una declaració amb aquest contingut".

Per tot això, conclou que la ILP no compleix les condicions que fixa la llei perquè pugui seguir endavant i que no és possible esmenar-la, ja que les irregularitats afecten "elements nuclears i essencials" de la proposta.