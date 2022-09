La secretària d'Indústria, Comerç i Turisme, Patricia Blanquer Alcaraz, intervé durant una sessió plenària al Congrés dels Diputats / @EP

La majoria del Congrés ha avalat aquest dimarts els nous impostos a grans energètiques i banca plantejats pel PSOE i les Unides Podem durant el debat d'admissió a tràmit de la iniciativa, que ha suscitat el rebuig del PP, Vox i Ciutadans.



A més de les formacions que conformen l'Executiu, han donat suport a la tramitació dels impostos socis habituals com Esquerra Republicana, el PNB o EH-Bildu , però també Coalició Canària, el BNG i la CUP.



"A favor dels impostos, més a favor encara de l'expropiació", ha dit el diputat Albert Botran, tot recordant el passat públic i les ajudes rebudes per les grans energètiques i financeres espanyoles "que ara no volen posar de part seva", i sostenint que "més just seria recuperar el control públic d'aquestes empreses i nacionalitzar-les".



"Temps extraordinaris exigeixen esforços extraordinaris", ha justificat la portaveu fiscal del PSOE, Patricia Blanquer , assegurant que "la inflació també genera guanyadors i perdedors" i que "és just demanar un esforç ara". Per això, ha convidat a l'oposició "a decidir de quin costat estan, si dels que pateixen, o dels que s'aprofiten dels que pateixen".



El portaveu d'Unidas Podemos, Pablo Echenique , ha assegurat que els nous gravàmens no amenacen la sostenibilitat financera dels dos sectors, als quals ha demanat "que facin costat". "Ser patriota és això, no embolicar-se en una bandera gegant", ha dit, mentre que el seu portaveu fiscal, Txema Guijarro, ha advertit que, malgrat la inflació, els marges empresarials es mantenen o fins i tot augmenten alguns sectors.



Joan Margall , d'ERC, ha reclamat que l' impost sigui permanent , i no temporal mentre els beneficis obtinguts pels sectors siguin extraordinaris, i ha demanat assegurar que no s'acabin repercutint en el consumidor.



PNB i Bildu han donat suport a la seva tramitació, però exigint un acord per a la seva aplicació a les comunitats amb règim foral, el País Basc i Navarra, advertint fins i tot els primers amb tombar l'impost per la via legal: "O hi ha concertació foral o ens oposarem amb tots els mitjans al nostre abast", ha avisat Idoia Sagastizabal, que ja havia advertit del risc que els tributs fossin impugnats i acabessin havent de tornar quantitats recaptades.



NO GRAVEN BENEFICIS EXTRAORDINARIS, SINÓ XIFRES DE NEGOCI



Alhora, ha censurat que la iniciativa "poca cosa té a veure amb beneficis extraordinaris", com plantegen les autoritats europees i propugnen els proponents, sinó que grava en funció de les xifres de negoci i suposa una prestació sobre venda. En el cas de les energètiques, grava la facturació i la banca el marge d'intermediació i interessos.



Per EH-Bildu, el seu portaveu Mertxe Aizpurua ha lamentat que aquests tributs "no són suficients", en buscar recaptar "molt poc" en aquests sectors. Així, la recaptació buscada en el cas de les energètiques és de 2.000 milions en dos anys quan n'han guanyat 11.000 milions en sis mesos, i 1.500 milions a la banca per a dos anys quan el 2021 van superar els 20.000 milions de beneficis. "I això sense oblidar els 60.000 milions del rescat", ha postil·lat.



FRAU, PERSECUCIÓ, COL·LECTIVITZACIÓ



Entre les bancades oposades als nous impostos, el popular Mario Garcés ha menyspreat la proposició en titllar-la d'"engendre jurídic"; ha qualificat de "frau" que PSOE i Unides Podem intentin presentar-lo com a prestació patrimonial --"això és un tribut"-- i ha parlat de "persecució subjectiva" contra els sectors afectats i de "col·lectivització".

Mari Carmen Martínez Granados, de Cs, ha explicat la utilització d'aquesta figura de prestació patrimonial pública no tributària en la possible impugnació judicial dels impostos i en sortejar les reclamacions per vulnerar els principis d'igualtat o doble imposició, alhora que vaticinava que , per més que ho reflecteixin legalment, no és possible assegurar que no es repercuteix al client.



En aquesta línia ha incidit Iván Espinosa dels Monteros, portaveu de Vox, que ha assumit que d'una manera o altra les empreses repercutiran aquests costos al consumidor i ha ironitzat sobre la temporalitat dels impostos, en assegurar que l'impost sobre successions també va arribar als Estats Units per sufragar la Guerra de Cuba i encara segueix en vigor.