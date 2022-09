Reunió entre Pere Aragonès i la resta d'entitats / @EP

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà , ha rebutjat aquest dimarts la proposta de l'ANC de declarar la independència de manera unilateral el segon semestre del 2023: “És evident que avui no es donen les condicions per tirar endavant una proposta com la de l'ANC . Això ho sap tothom".

Ho ha dit a la roda de premsa després de la reunió que ella i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han mantingut amb el president d' Òmnium , Xavier Antich, la de l' ANC , Dolors Feliu, i el de l'Associació de Municipis per la Independència ( AMI ), Jordi Gaseni.

Aquesta reunió s'ha produït després de la Diada de diumenge , que va exhibir la divisió en el moviment independentista i va evidenciar les diferències entre Aragonès i l'ANC: el president no va assistir a la manifestació de l'entitat, i Feliu va llançar un ultimàtum perquè el Govern convoqueu eleccions si no avança cap a la independència, i la trobada d'aquest dimarts ha servit per constatar aquest allunyament.

Després de la proposta de l'ANC, Vilagrà ha titllat els plantejaments de l'entitat de desitjos i proclames: "El nostre objectiu és guanyar la independència, no tornar-ho a tastar i tornar a caure a la mateixa pedra. No treballem amb desitjos, volem guanyar de veritat ", i ha insistit que l'independentisme s'ha d'enfortir per aconseguir majories més àmplies".

També ha rebutjat la possibilitat de convocar eleccions, com demana l'ANC, i ha dit que a la reunió "no hi ha hagut cap proposta concreta" en aquest sentit.

"NOMÉS" HI HA UNA ESTRATÈGIA



Vilagrà ha explicat que a la trobada Aragonès ha traslladat a les entitats que ara mateix "només" hi ha una proposta estratègica sobre la taula, que és la que defensa ell i ERC, i que aposta pel diàleg amb el Govern i per no posar terminis a la independència.

La consellera ha dit que Aragonès ha convocat aquesta reunió a iniciativa pròpia per escoltar les entitats i els han demanat si tenen alguna proposta definida i concreta, però creu que s'ha constatat que l'única és la del diàleg: “Avui només hi ha una proposta , la resta són desitjos i proclames, que podem compartir, però que no ens acosten al nostre objectiu”.

Considera que aquesta estratègia va ser ratificada a les urnes a les eleccions catalanes de l'any passat i que representa el 80% de la ciutadania de Catalunya, segons ella: "Es basa en els valors de la democràcia i el diàleg, i ens permet seguir sumant persones a la causa independentista. Ens permet forçar i continuar confrontant l'Estat”.

"CONSTRUIR CONFIANCES"



Sobre la possibilitat de refer un espai de direcció estratègica independentista, Vilagrà ha sostingut que primer el que cal fer és reconstruir la confiança entre els partits, les entitats i el Govern: "La predisposició és tota per treballar conjuntament".

"Qualsevol proposta s'ha de plantejar des d'un punt de vista seriós, argumentat i treballat, i allò que hem expressat des del Govern és que hem de trobar un context per treballar més intensament les propostes", creant confiança entre agents, ha afegit.

Preguntada pel fet que el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró , es reuneixi amb l'ANC en solitari després de la trobada d'Aragonès amb les entitats, Vilagrà ha contestat que "no és gens excepcional" i que les dues reunions coincideixen en el temps però que es donen en marcs diferents.

ACUSACIÓ DE L'ANC

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu , ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'"immobilisme" i ha assegurat que no hi ha més opció que anar a eleccions, després que el Govern hagi rebutjat declarar la independència el 2023, com us ha demanat l'entitat, i hagi reafirmat la seva aposta pel diàleg.



"Tenim ara rondes de converses amb altres partits, però d'entrada ens sembla que no hi ha cap altra opció que anar a eleccions" , ha dit en declaracions als periodistes davant del Palau de la Generalitat, després de la reunió amb el Govern amb Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Ha lamentat que la manifestació de la Diada de l'ANC de diumenge no hagi fet canviar d'opinió al Govern sobre la seva estratègia ni l'hagi portat a fer autocrítica, ja que l'Executiu català els ha traslladat que no canviarà "ni una coma" el discurs .

ÒMNIUM



A la reunió, el president d' Òmnium , Xavier Antich, ha defensat davant Aragonès la necessitat d'impulsar un "nou marc estratègic" independentista que sumi nous actors per obrir un nou cicle, com ja va fer a la Diada, han explicat fonts de la entitat després de la reunió.

