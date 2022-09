Gabriel, durant la seva etapa al Parlament. Foto: Europa Press

El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena ha citat l' exdiputada de la CUP Anna Gabriel perquè vagi a declarar aquest dimecres 14 de setembre. Gabriel està processada per un delicte de desobediència per la seva possible implicació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya.

La citació té lloc després que Gabriel es lliurés a l'Alt Tribunal el 19 de juliol passat, després d'estar quatre anys a Suïssa després de ser processada el 2018 per la seva presumpta participació a la DUI.

Davant la decisió de Gabriel d'anar personalment al Suprem aquest estiu, el jutge a càrrec de la investigació del Procés va deixar sense efecte la declaració de rebel·lia que pesava sobre l'exdiputada. En aquella ocasió, va acordar deixar-la en llibertat i va avançar que la citaria per prendre-li declaració.

SENSE ORDRES DE CAPTURA INTERNACIONALS

Gabriel estava processada per desobediència, però no existia cap ordre europea o internacional de detenció i entrega en contra perquè aquest delicte no porta aparellada pena de presó, sinó multa de fins a un any i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de fins a dos anys de durada.

No obstant això, sí que existia una ordre nacional de detenció perquè fos posada a disposició del Suprem amb l'objectiu, precisament, de prendre-li declaració davant la impossibilitat legal de continuar el procediment en contra seu sense haver-lo escoltat abans.

Després de lliurar-se, Llarena també va acordar deixar sense efecte "la cerca, detenció i presentació" ordenada contra Gabriel a l'àmbit nacional, alhora que va advertir que té l'obligació de "comparèixer totes les vegades que fos cridada".

A més, li ha ordenat que deixés un domicili i un telèfon on pogués ser localitzada "immediatament", "amb advertència que qualsevol incompliment de les obligacions imposades comportaria la modificació de la seva situació personal".

En la visita al Suprem, Gabriel estarà acompanyada per una delegació d'ERC que encapçalarà el seu president, Oriol Junqueras, i que secundaran les senadores Sara Bailac, Mirella Cortès i Adelina Escandell.

A més, l'exdiputada de la CUP també estarà acompanyada per una delegació de la seva formació, de la qual formarà part la diputada Maria Sirvent.

EL PRECEDENT DE SERRET

Es dóna la circumstància que Gabriel va fer aquest pas amb el seu nou advocat, Iñigo Iruín Sanz, el mateix que va acompanyar el març del 2021 l'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Meritxell Serret perquè s'entregués també al Suprem, procedent de Brussel·les, on era des de l'octubre del 2017.

Si escau, estava processada igualment per la DUI però per presumptes delictes de malversació de cabals públics i desobediència, i pesava contra ella una ordre de detenció nacional per prendre-li declaració.