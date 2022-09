La ministra de Justícia, Pilar Llop , ha demanat aquest dimecres a ERC "respecte" per a Espanya alhora que ha lamentat el "desprestigi" internacional que provoca la formació en assegurar que és un país " molt fatxa " que no compleix amb les recomanacions de els organismes internacionals.

Arxiu - La ministra de Justícia, Pilar Llop.

"El desprestigi que vostè causa és gran. Vostès demanen respecte però jo també", li ha etzibat la titular de Justícia a la diputada d'ERC Montserrat Bassa després que aquesta posés en dubte que Espanya sigui una "democràcia plena" en fer cas omís a les resolucions del Consell d'Europa i del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides.

“ Em demana respecte... com em pot demanar respecte quan vostès no respecten les recomanacions internacionals? Respectaré Espanya quan Espanya respecti els drets humans i polítics i la voluntat majoritària del poble de Catalunya ”, li ha contestat la parlamentària catalana.

Llop i Bassa s'han expressat així durant la interpel·lació presentada per ERC, que ha preguntat al Govern sobre la previsió d'acatar els dictàmens dels organismes internacionals per complir els drets democràtics i polítics a l'Estat espanyol.

"MÉS NACIONALISTES QUE DEMÒCRATES"



En concret, Bassa ha criticat l'Executiu per "voler alimentar aquesta Espanya fatxa" amb el "relat de la violència, la presó i el 155" . I és que, ha continuat, “si Espanya fos veritablement democràtica portaria a la taula de diàleg el compliment immediat de les resolucions”.

"¿Per què Espanya no ho fa? Perquè encara que es diguin progressistes són més nacionalistes que demòcrates. I perquè saben que Espanya és molt fatxa, tant que tenen por de perdre les eleccions si compleixen el Consell d'Europa i l'ONU", ha postil·lat la diputada.

En aquest context, Llop ha criticat allò que considera una actitud "irresponsable" per part d'ERC "en un moment en què la ciutadania necessita protecció pública" . "Mostra una falta de solidaritat. Per què alimenten la fal·làcia?", ha continuat la ministra, que ha advertit sobre la conseqüència de les seves afirmacions.

Segons la seva opinió, "pretendre injuriar l'Estat" amb l'"argument fal·laç de l'incompliment de les obligacions internacionals és un camí curt i erroni". "Intentar desvirtuar el fet incontrovertible que democràcia espanyola no funciona alimenta les forces reaccionàries, les que tenen ganes de fer una involució en matèries de drets", ha alertat Llop.

NO EXISTEIX "UNA LEGISLACIÓ AD FOC D'UN ESTAT PÈRFIT"



I és que, ha insistit la ministra, mentre que “amb el PP la situació” a Catalunya “es va emportar a límit, amb aquest Govern tenen diàleg”. Això sí, ha deixat clar que no els trobaran "en el camí de desacreditar les institucions de l'Estat", i per això els ha instat a una "reflexió profunda".

Amb tot, la diputada de la formació republicana ha sostingut que la ministra "pensa que Espanya no complirà" amb les recomanacions esmentades. "I no respon perquè li fa vergonya dir explícitament que no ho faran", ha afegit.

Així doncs, Bassa s'ha preguntat "per què no surt el president" del Govern "orgullós dient que compliran les resolucions en lloc de mostrar-se orgullós d'un colonialista 155". "La conclusió és clara: la independència és una necessitat democràtica", ha dit.

Llop, que ha assegurat que el que a ella li "fa vergonya" és que durant aquesta interpel·lació només hi hagués una diputada del PP a la seva bancada, ha incidit en el "respatller a les institucions". "No hi ha una legislació ad hoc d´un Estat pèrfid intentant una inquina específica contra persones determinades, hi ha un Estat de dret i el principi de legalitat", ha aclarit.

Per això, la ministra ha dit que es tracti de "desvirtuar el fet incontrovertible que democràcia espanyola no funciona", cosa que des del seu punt de vista "alimenta les forces reaccionàries, les que tenen ganes de fer una involució en matèria de drets" .

Finalment, Llop ha tancat asseverant que el Govern pren nota de les peticions d'ERC perquè afecten les "sensibilitats territorials que importen" a l'Executiu. "Si vol, parlem", ha ofert, recordant que sempre "dins del joc net".