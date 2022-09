L'advocat Iñigo Iruin i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, en arribar per declarar davant el Tribunal Suprem, el 14 de setembre del 2022, a Madrid (Espanya). El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena ha citat l'exdiputada de la CUP

L'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel ha negat aquest dimecres davant el Tribunal Suprem haver comès un presumpte delicte de desobediència per la seva suposada implicació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya i ha assegurat que espera que la causa que es segueix al tribunal amb seu a Madrid s'arxivi o s'enviï a un jutjat a Barcelona.

Gabriel ha acudit aquest dimecres, a les 11.30 hores, al Tribunal Suprem per declarar davant del jutge Pablo Llarena en qualitat de processada . S'ha presentat acompanyada per una delegació encapçalada per Maria Sirvent (CUP) i per Oriol Junqueras (ERC). També hi han estat presents els diputats Jaume Asens (Unides Podem), Gabriel Rufián (ERC), Josep Pagès (Junts), Jon Iñarritu (EH Bildu), Néstor Rego (BNG), i les senadores Sara Bailac, Mirella Cortès i Adelina Escandell, entre d'altres.

L'exdiputada de la CUP ha estat citada després que es lliurés a l'Alt Tribunal el 19 de juliol passat, després d'estar quatre anys a Suïssa després de ser processada el 2018 per la seva presumpta participació a la DUI. Davant la decisió de Gabriel, el jutge a càrrec de la investigació del 'procés' va deixar sense efecte la declaració de rebel·lia que pesava sobre l'exdiputada. En aquella ocasió, va acordar deixar-la en llibertat i va avançar que la citaria per prendre declaració.

Segons fonts jurídiques presents a l'interrogatori d'aquest dimecres consultades per Europa Press, Gabriel ha comparegut durant poc menys de mitja hora davant del jutge Llarena, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular que exerceix Vox. La dirigent ha rebutjat contestar les preguntes dels serveis jurídics de l'Estat i les de la formació liderada per Santiago Abascal.

NEGA HAVER REBUT AVÍS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Les mateixes fonts han precisat que el Ministeri Públic ha preguntat a l'exdiputada si el 2017 va rebre cap requeriment del Tribunal Constitucional en què se li advertís que no podia impulsar una iniciativa parlamentària que comportés la independència de Catalunya. Gabriel ha respost que no, que no va rebre cap notificació i que, per tant, no hauria comès el delicte de desobediència que se li atribueix.

Gabriel ha sortit de l'Alt Tribunal i, acompanyada novament per dirigents independentistes, ha atès els mitjans en català. S'ha negat, no obstant, a contestar les preguntes dels periodistes.

"Esperem que la causa s'arxivi o s'enviï a Barcelona" , ha dit després d'explicar que la declaració indagatòria d'aquest dimecres s'ha centrat "exclusivament" si el Tribunal Constitucional li havia requerit directament en relació amb la seva activitat parlamentària.

Al fil, ha indicat que els seus "principis" segueixen "intactes" i ha recordat les persones que --segons ella-- s'han exiliat, han anat a la presó o han estat enjudiciades per l'1-O.

En aquest sentit, ha assegurat "no s'hauria hagut de produir mai la judicialització del que és una aspiració legítima d'un poble, la repressió crea dolor".

Després de la breu intervenció de Gabriel davant la premsa, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP Maria Sirvent ha concretat que a l'exdiputada de la CUP no se li ha imposat cap mesura cautelar més enllà de ser a disposició del tribunal.

Així, ha indicat que Gabriel té "compromisos professionals i militants a Suïssa", per la qual cosa seguirà residint-hi . I ha explicat que serà el jutge Llarena qui haurà de decidir si trasllada el cas a un jutjat de Barcelona.

VOX ACUSA A GABRIEL DE MENTIR



Vox també ha donat declaracions a la premsa a la sortida i ha acusat Gabriel de mentir en la compareixença davant el Suprem. El secretari general del partit, Javier Ortega Smith , s'ha preguntat com l'exdiputada de la CUP ha pogut afirmar davant del jutge que desconeixia les resolucions del Tribunal Constitucional que prohibien al Parlament avançar amb les lleis per al referèndum d'independència de l'1 d'octubre 2017.

Per Ortega Smith, Gabriel tenia "perfecte coneixement i va ser perfectament notificada" de la il·legalitat d'aquestes iniciatives tant pels mitjans de comunicació, on era "públic i notori", com per la Mesa del Parlament. "A més, actuava de portaveu" de la CUP i "havia signat la presentació d'aquestes lleis de convocatòria d'un referèndum il·legal secessionista", ha contextualitzat.

A més, ha assenyalat que el seu partit es personarà contra els líders del 'procés' "fugats" i encara sense jutjar, com Carles Puigdemont, sigui al tribunal que sigui.