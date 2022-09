Pere Arahonès i Laura Borràs / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder de Junts, Laura Borràs, estan reunits aquest dimecres a la tarda amb dirigents dels seus partits per abordar les relacions entre ERC i Junts al Govern.

Com ha publicat 'El Periódico', la reunió arriba després que Junts hagi advertit els republicans que la possibilitat que surtin de l'Executiu català és una "opció real", i que hagin situat el Debat de Política General com a data límit per a assolir un punt d'inflexió.

També es produeix després de la Diada d'aquest diumenge, en què l'independentisme es va conjurar per crear una nova direcció estratègica amb partits, entitats i altres actors per superar la seva divisió, i de la proposta de l'ANC de declarar la independència el 2023, que Aragonès va rebutjar aquest dimarts però que el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró (Junts), ha demanat “valorar”.