El Govern de Catalunya s'està trontollant. La Diada del 2022 ha passat com un terratrèmol pel món independentista, donant lloc un nou mapa polític amb l'independentisme dividit. Mentre que a ERC aposten pel diàleg i per aconseguir la independència a través d'un referèndum pactat, els de Junts han entrat en una espiral on reclamen, juntament amb l' ANC , tornar a les polítiques unilaterals per culminar el procés independentista, fins i tot fixant-ne una data per a la proclamació d'aquesta nova república: el segon semestre del 2023.

Tot i això, els republicans, que tenen responsabilitat de Govern - alguna cosa que també haurien de tenir a Junts -, estan intentant evitar una confrontació directa amb l'Estat com ja va passar el 2017. Per les conseqüències d'aquest acte i perquè l'interlocutor a Madrid ara és un altre: una coalició del PSOE amb Podem , amb la qual poden seure a parlar i treure pactes, a diferència del que va passar durant el mandat de Mariano Rajoy .

El compromís dels homes d'Aragonès amb el diàleg és ferm, i dóna un oxigen al Govern central que no troba en altres partits de l'òrbita independentista. Per això, els socialistes han fet un pas i han decidit posicionar-se en aquesta crisi al Govern català, donant un cop de mà als republicans i plantant-se davant Junts. que renunciï a la seva “retòrica del victimisme”. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , demanant a Junts que deixin de fer "comparatives falses" entre Catalunya i Madrid entre Catalunya i Madrid, davant les crítiques de la formació catalana per l'estat de Rodalies.

" Ja està bé de lectures esbiaixades de la realitat, de romandre en la situació del greuge ", ha replicat Sánchez a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, a la sessió de control al Govern al Congrés, després que aquesta el retregués la compra de trens nous per a la Comunitat de Madrid.

Però no han estat les úniques declaracions contra Junts. El secretari general del PSC, Salvador Illa, va assegurar abans de la Diada que Junts dóna "més problemes" al president del Govern, Pere Aragonès, sent el seu soci, que ell mateix com a líder de l'oposició.



En una entrevista a 'El Periódico', Illa ha afirmat que el Govern d'ERC i Junts té "un conflicte crònic intern que paralitza moltes vegades l'acció de govern", defensant que la manera d'abordar "el conflicte" a Catalunya és mitjançant el diàleg i la negociació entre govern.

