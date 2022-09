El president Aragonès i la líder de Junts, en una reunió. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, es van reunir el passat dimecres 14 al Palau de Pedralbes de Barcelona amb dirigents dels seus partits per abordar les relacions entre ERC i Junts al Govern. La trobada es va allargar durant tota la tarda: va començar com un esmorzar i es va prolongar fins a prop de les 9 de la nit.

La trobada arriba després que Junts hagi advertit els republicans que la possibilitat que surtin de l'Executiu català és una "opció real", i que hagin situat el Debat de Política General, que se celebra en dues setmanes, com a data límit per a assolir un punt d'inflexió.

Per part d'ERC, ia més d'Aragonès, hi han participat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i el cap de l'Oficina d'Estratègia i de Comunicació del president, Sergi Sabrià.

Per part de Junts, han acompanyat Borràs el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, el secretari general de Junts, Jordi Turull, el portaveu del partit, Josep Rius, i el president del grup parlamentari, Albert Batet.

És la primera trobada entre les cúpules d'ERC i Junts després de la Diada d'aquest diumenge, en què l'independentisme va exhibir la seva divisió, i que les darreres setmanes s'hagi posat damunt la taula l'opció de recuperar una nova direcció estratègica amb partits i entitats.

La trobada també arriba un dia després de la petició de l'ANC de declarar la independència el segon semestre del 2023, que Aragonès va rebutjar però que Puigneró ha demanat "valorar".

REUNIÓ "EXTRAORDINÀRIA"

Altres fonts subratllen que el matx estava tancat i previst des de la setmana passada, encara que es tracta d'una reunió "extraordinària i més llarga" que la que solen mantenir els dos partits de manera periòdica en el marc dels espais de coordinació.

En un comunicat breu, Junts ha emmarcat la reunió en "el marc dels contactes permanents entre els dos partits, per avaluar i analitzar el context polític actual".

REUNIÓ "DURA I EXIGENT"

Fonts d'ERC han explicat a Europa Press que ha estat una reunió "dura i exigent" en què han intentat refer ponts i curar ferides entre els socis del Govern, encara que consideren que el camí serà llarg . Segons aquestes fonts, Aragonès i els dirigents d'ERC han traslladat Borràs i Junts que han d'aclarir la seva estratègia i que per refer la confiança primer cal tenir "lleialtat".

Els republicans recriminen a Junts les diferents ànimes i que els dirigents s'expressin de manera diferent: per exemple, Puigneró dimarts va defensar valorar la proposta de l'ANC de declarar la independència en un any i aquest dimecres el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró , ho ha rebutjat.

"Sense confiança, no serà possible crear cap espai perquè no serà honest, ni útil", han advertit, ja que ERC defensa que per recuperar un espai de coordinació estratègica primer cal refer confiança.

JUNTS VEU A ERC "NERVIOSÍSSIMA"

Per part seva, fonts de Junts consultades per Europa Press després de la reunió han considerat que ERC està "nerviosíssima i fora de joc".

"Han de complir amb el pacte de Govern i ser lleials al pacte de Govern, és molt fàcil", recalquen.