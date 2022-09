L'expresident andalús. Foto: Europa Press



El Tribunal Suprem (TS) va donar a conèixer dimecres 14 de setembre la sentència per la qual confirma la pena de sis anys de presó que l'Audiència de Sevilla va imposar a l'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán al Cas ERO per delictes de prevaricació i malversació , situant-lo ja a un pas de presó. Ara, serà el tribunal sevillà qui decideixi quan ha d'entrar a la presó i les Institucions Penitenciàries si és mereixedor d'algun benefici .



La Sala Penal del TS ha ratificat la condemna emesa per l'Audiència de Sevilla el 19 de novembre del 2019 en considerar acreditat que Griñán tenia "coneixement de la il·legalitat" del criteri que es va seguir amb els ERO, així com la seva "passivitat" davant el "malbaratament i l'arbitrarietat" amb què es van concedir les ajudes: més de 700 milions en una dècada.

El Suprem va avançar la seva decisió el 26 de juliol però no s'ha publicat fins aquest 14 de setembre . Un cop complerta la notificació dels 1.115 folis de sentència (més els 88 del vot particular signat per dos dels cinc magistrats), correspon a l'Audiència Sevilla comunicar als condemnats a penes de presó, entre ells Griñán, la seva entrada a la presó .

Griñán podrà escollir la presó on complir condemna , encara que podria evitar l'ingrés. I és que fonts jurídiques consultades per Europa Press indiquen que Griñán encara podria acudir al Tribunal Suprem per a dos tràmits concrets que no suspendrien el seu ingrés a la presó: l'aclariment de la sentència, per donar llum sobre "algun concepte fosc" i "rectificar qualsevol error material" o "omissions" i l'incident de nul·litat.