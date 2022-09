Feijóo, en un acte recent. Foto: Europa Press



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que, si fos al poder, eliminaria l'excepció ibèrica impulsada pel president Pedro Sánchez perquè, segons la seva opinió, l'"estan pagant els consumidors" i ha diferenciat la taxa a les energètiques que estudia Europa de l'impost temporal a la banca i les energètiques que promou l'Executiu perquè, segons ha explicat, "està gravant la facturació d'una companyia, no els beneficis". A més, ha avisat que el Govern també ha apostat per aquest impost a les entitats financeres que, per ara, no ha donat suport a Brussel·les.



"Està posant un impost a la banca, que no he vist que la Comissió Europea ho recolzi", ha assegurat Feijóo en una entrevista a La Sexta , en ser preguntat pel vot en contra del Grup Popular al Ple del Congrés aquest dimarts a la proposició de PSOE i Unides Podem sobre impostos a la banca i les elèctriques.

El cap de l'oposició considera que l'impost del Govern no busca abaixar el rebut dels ciutadans sinó augmentar la recaptació de l'Estat. "No està posant un impost als beneficis sinó un impost a la facturació", ha proclamat, per deixar clar que aquest impost és una cosa "absolutament diferent" del que ha plantejat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

En aquest context, Feijóo ha defensat que si el Govern espanyol fa "la mateixa proposta" que la Comissió Europea, el PP votaria a favor. "Si les empreses contribueixen a rebaixar els rebuts dels vulnerables, nosaltres direm que sí, i si el Govern d'Espanya fa això té el nostre vot", ha anunciat el president dels populars, que ha recordat, no obstant, que el Executiu no està seguint la línia de Brussel·les, sinó que "està gravant la facturació d'una companyia, no els beneficis".