El ministre de Consum, Alberto Garzón, intervé en una sessió plenària al Congrés dels Diputats.

Els diputats d'IU al Congrés votaran aquest dijous en contra de l'entrada de Suècia i Finlàndia a l'OTAN tret del cas del coordinador federal i ministre de Justícia, Alberto Garzón , que optarà per l'abstenció, igual que la resta del grup confederal.

El sentit del vot dels parlamentaris d'IU ha estat debatut i decidit per la direcció federal, segons han explicat fonts de la formació, i es plasmarà al Ple que aborda el protocol d'adhesió dels dos països.

D'aquesta manera, els representants d'IU sense responsabilitats executives (Enrique Santiago, Roser Maestro, Miguel Ángel Bustamante i José Luis Bueno) s'oposaran a l'entrada de les dues nacions escandinaves a l'OTAN mentre que Garzón, membre del Govern, es decantarà per l'abstenció.

Des d'IU han explicat que el debat dins del grup confederal sobre el sentit del vot s'ha desenvolupat amb "total normalitat i entesa" entre les diferents formacions que l'integren" i atenent els seus protocols de funcionament.

La formació ja va lliscar dilluns passat, per mitjà del seu portaveu federal Sira Rego , que no recolzaria la mesura però no va revelar el sentit del seu vot, encara que va explicitar que IU s'ha mostrat en contra de l'Aliança Atlàntica, postura històrica que abandera des del seu naixement.

PODEM RESTA IMPORTÀNCIA QUE EL GOVERN DIVIDA EL SEU VOT



Per la seva banda, Podem s'ha decantat per l'abstenció atès que, d'una banda, defensen una autonomia estratègica més gran de la UE sense subordinació als interessos dels Estats Units i, de l'altra, respecten la decisió sobirana dels països comunitaris.

Aquest matí el portaveu d'Unidas Podemos, Pablo Echenique , ha tret importància en declaracions a TVE, que les dues forces de l'Executiu de coalició difereixin en el sentit del seu vot sobre aquesta qüestió (ja que el PSOE recolzarà aquesta adhesió) i ha rememorat que en altres votacions ja han votat diferent.

El Congrés avalarà aquest dijous l?entrada de Suècia i Finlàndia al?OTAN. Els dos acords van ser remesos al Parlament al Consell de Ministres de l'1 d'agost, però fins a la setmana passada no van poder ser qualificats per la Mesa del Congrés perquè els dos mesos d'estiu són fora del període ordinari de sessions.

Per accelerar ara el procés, els protocols d'adhesió han estat tramitats al Congrés pel procediment d'urgència i en lectura única, és a dir, amb un sol debat al Ple que tindrà lloc aquest dijous, sense necessitat de passar per la Comissió de Assumptes Exteriors de la Cambra.