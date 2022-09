Maite Pagaza @Ciutadans

L'eurodiputada de Ciutadans Maite Pagaza ha demanat al comissari de Justícia, Didier Reynders , que aposti per universalitzar la Carta Europea de Drets Fonamentals perquè els ciutadans de qualsevol lloc de la Unió, com Catalunya, puguin invocar-la davant dels tribunals quan vegin els seus drets vulnerats .



" Li porto un problema i una solució ", ha dit Pagaza al comissari en el debat en Ple de l'informe sobre la situació dels drets fonamentals a la UE 202-2021. "Hi ha una desprotecció sistemàtica i silenciosa dels ciutadans als Estats on l'accés a la Justícia es restringeix i no poden fer valer aquests drets davant els tribunals, encara que siguin reconeguts a la pròpia Carta", ha dit.



És el que passa per exemple a Catalunya, on “les institucions regionals criden a la desobediència i el desacatament a les sentències”. La Conferència sobre el Futur d'Europa ha inclòs entre les propostes aquesta universalitat per a la Carta. "La clau està posada, només falta girar-la i creuar aquest llindar", ha conclòs Pagaza.