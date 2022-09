El primer secretari socialista. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha enviat una carta als grups parlamentaris d'ERC, Junts i la CUP en què defensa que tots tres han de prendre la iniciativa per "escollir una Presidència del Parlament amb plenitud de funcions", i en què manifesta la disponibilitat del seu grup a col·laborar.

Per la seva banda, Alicia Romero, portaveu parlamentària dels socialistes ha recordat en roda de premsa que Illa l'ha enviat aquest dijous 15 de setembre coincidint amb el dia que expirava el termini que els socialistes van donar als tres grups parlamentaris per respondre a la situació del Parlament després de la suspensió de la presidenta de Junts, Laura Borràs, com a presidenta de la Cambra.

El líder del PSC-Units al Parlament i cap de l'oposició ha dirigit la carta al president d'ERC a la Cambra, Josep Maria José, al Junts, Albert Batet, ia la de la CUP, Dolors Sabaté, i defensa que la Cambra "es mereix una Presidència amb funcions i facultats plenes".

"Iniciat el nou període de sessions, no podem ni hem d'allargar més aquesta situació. Comprometre el prestigi i el bon funcionament del Parlament afegeix incertesa a la situació política actual i no ens ho podem permetre", destaca Illa a la missiva, en què defensa que vetllar pel correcte funcionament del Parlament és una responsabilitat de tothom.

El Parlament està "en un període d'interinitat gens convenient", segons Illa, que ha enviat una carta a la resta de grups parlamentaris informant que havia transmès aquest missatge a ERC, Junts i la CUP, que van facilitar la investidura de Borràs (ERC i Junts la van recolzar i la CUP es va abstenir).

VIES ALTERNATIVES?



Romero ha defensat que la situació ha de ser resolta mitjançant un acord polític i, preguntada per si el PSC impulsarà vies alternatives si ERC, Junts i CUP no arriben a un pacte, ha insistit a l'acord polític: "Ens sembla que és el millor i que no cal anar a buscar altres vies, sinó la política”.

"L'acord polític és el que demanem", i ha descartat valorar les discrepàncies entre ERC i Junts i els ha demanat que se centrin a governar ia solucionar assumptes com la situació del Parlament després de la suspensió de Borràs, aprovada per la Mesa al juliol amb els vots d´ERC, PSC-Units i la CUP.