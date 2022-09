Alberto Casero @ep

Alberto Casero l'ha tornat a liar. El diputat popular, que va permetre l'aprovació de la reforma laboral del PSOE i Podem després d'equivocar-se amb el vot, ha tornat a patinar. En aquesta ocasió, ha votat a favor d'una iniciativa de Bildu, ERC i Más País perquè s'investigue la responsabilitat dels governs de Mariano Rajoy en la coneguda com a claveguera policial per l'Operació Catalunya.

Aquests dos problemes a l'hora de les votacions l'han situat al centre de les polèmiques al partit. Tampoc no ajuda el fet, per exemple, que estigui a les portes de ser jutjat per diversos delictes de prevaricació i malversació de fons públics per cinc contractes suposadament irregulars que sumen més de 90.000 euros.

Però la seva votació errònia, la que va permetre aprovar la reforma laboral del govern actual, també és a les mans dels tribunals. El Constitucional ha admès a tràmit un recurs del PP i de Vox contra la decisió de Meritxell Batet, presidenta de la cambra baixa, de no considerar la possibilitat que Casero repetís el vot.