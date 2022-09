Pedro Sánchez, el president del Govern / @EP

El Govern de coalició ha tornat a posar de manifest la divisió a les seves files, aquesta vegada a compte de l'entrada de Finlàndia i Suècia a l' OTAN . Així, mentre el PSOE li ha donat suport, Unides Podem i el ministre de Sanitat i líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, s'han abstingut en la ratificació al Congrés.



Però tampoc el vot ha estat unànime al si d' Unidas Podemos, ja que la resta de diputats d'IU hi han votat en contra, igual que els de la CUP i el BNG. També han optat pel 'no' dues diputades de Podem (Gloria Elizo i Rosa Medel) però, segons la direcció del grup, s'han degut a sengles errors en la votació, que ha tingut caràcter telemàtic.



Des d'Unidas Podemos ja s'havia deixat clar els darrers dies que no votarien a favor de l'entrada d'aquests dos nous països a l' Aliança Atlàntica , però en el cas d'Esquerra Unida no ha estat fins avui quan s'ha conegut que els seus diputats votarien en contra, mentre que el seu líder i membre de l'Executiu s'abstindria.



Mentre que PP, Vox, Ciutadans, el PNB, Junts, i el PdeCAt, Coalició Canària, el PRC, Fòrum Astúries i els dos diputats expulsats d'UPN han votat sí amb els socialistes. A l'abstenció d'Unidas Podemos s'hi han sumat ERC, Bildu, Més País i Compromís.



EXTRAVAGÀNCIES GOVERNAMENTALS



Des de l' oposició s'ha posat èmfasi durant el debat en aquesta divisió al si de la coalició. El portaveu del PP, Pablo Hispán, ha sostingut que això demostra que Pedro Sánchez "només és president d'una part del Govern" i que estem davant " un capítol més de les extravangàncies a què ens té acostumats ".



"Són l'únic Govern d'Europa en què una meitat està a favor i l'altra es manifesta en contra i vol que ens en sortim" de l'OTAN, ha dit, acusant Podem i la resta de socis parlamentaris de recolzar el PSOE només quan es tracta de "debilitar l'Estat" però quan és per enfortir-lo, com en aquest cas, només poden comptar amb el PP.



Per part seva, el portaveu de Vox, Alberto Asarta, ha sostingut que l'OTAN és una "eina defensiva i dissuasiva, necessària i decisiva no només durant la Guerra Freda sinó durant el període posterior i també en l'actualitat". Tot i això, ha remarcat que l'extrema esquerra espanyola "continua amb el seu discurs obsolet, caspós i ranci" en lloc de rectificar com en el seu moment va fer el president Felipe González.



NO A L'EQUIDISTÀNCIA



En aquesta ocasió, també el PSOE ha posat de manifest el seu malestar . El seu portaveu, Sergio Gutiérrez, ha defensat que no es pot ser "equidistant davant el patiment d'altres pobles, entre agressors i agredits, entre invasors i envaïts, entre els amenaçats i els que amenacen".



En aquest sentit, ha retret a Podem i els seus socis que s'hagin aferrat al "mantra" que del que caldria parlar és de pau però no hagin proposat "cap idea sobre com aconseguir-la sense provocar la rendició del poble ucraïnès", tret que "no tinguin una idea per aconseguir la pau sinó un eslògan, no tinguin una solució sinó una excusa".



En termes molt similars s'ha pronunciat el portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Gutiérrez , que els ha retret que vulguin anar en contra de la decisió de suecs i finlandesos. "Sent això democràticament qüestionable el pitjor és l'equidistància i l'equiparació bruta i vomitiva de confondre víctimes amb botxins", ha lamentat, recordant que són els mateixos que no condemnen els assassins d'ETA i que demanen el seu acostament a les presons basques.



"Que Suècia i Finlàndia prenguin la decisió que considerin adequada però no serà en nom nostre", ha sostingut el portaveu d'Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, després de criticar durament l'Aliança i també la UE, "que es va fundar amb l'objectiu declarat de buscar la pau i està fent poc o res per aturar la guerra”.



També el portaveu d'EH Bildu, Jon Iñarritu, ha qüestionat l'OTAN com a organització i ha dit que la guerra a Ucraïna no es resol ni amb ella ni amb l'enviament de més armes. En aquest sentit, ha avançat que encara que respecten la decisió de finlandesos i suecs d'entrar, ja que "són estats sobirans", no la recolzarien.



L'únic que ha confirmat al ple que votarà en contra ha estat el diputat de BNG Néstor Rego, que ha aprofitat per qüestionar els plans de Sánchez d'augmentar la despesa en defensa, advertint que es farà en detriment de més despesa social i demanant al Govern que pregunti als espanyols si volen "més bombes o més escoles".



Als passadissos del Congrés, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián ha recordat la seva posició crítica amb l'OTAN però subratllant el dret a l'"autodefensa" de qualsevol Estat, "inclòs Ucraïna", i també l'"escrupolós respecte" de la seva formació a la "sobirania" dels dos països nòrdics.

ARA, EL SENAT



Després de l' aval del Congrés, els protocols d'adhesió dels dos països es traslladaran al Senat, per aprovar-los per procediment d'urgència i lectura única. Un cop completat aquest tràmit Espanya hauria ratificat l?entrada de Suècia i Finlàndia al?OTAN, com ja han fet més d?una vintena dels 30 països que integren l?aliança.



L' Aliança Atlàntica ja va provocar la primera ruptura al Parlament de la legislatura entre els dos socis de coalició, el febrer del 2020, quan Podem també va optar per l'abstenció a la votació per a l'adhesió de Macedònia del Nord. En aquella ocasió també IU es va abstenir i només el diputat del BNG, Néstor Rego, va votar-hi en contra.