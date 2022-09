El president del PP, Alberto Núñez Feijóo.- EP

El PP d' Alberto Núñez Feijóo està fent malabarismes per poder arribar a Moncloa el 2023. Els populars fa una setmana que denuncien l'impost que el Govern de Pedro Sánchez pretenia aplicar a les elèctriques, deixant-ho com una mesura gairebé comunista. Però ara el tauler ha canviat: els populars europeus, encapçalats per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen , han presentat un pla que preveu una taxa a les elèctriques idèntica a la plantejada pel Govern. I com reaccionat Feijóo? Donant suport al pla de la Comissió Europea però rebutjant l'"impost de Sánchez".

"Són coses diferents" , ha dit Cuca Gamarra als passadissos del Congrés, sense saber explicar exactament en què es diferencien però atacant durament el Govern, dient que el Govern havia dissenyat un pla per fer "caixa". Per a la portaveu popular, el pla d'Europa està enfocat a "abaixar els rebuts dels europeus i, per tant, dels espanyols", mentre que "l'impost de Sánchez" només busca apujar la recaptació".

Feijóo ha comparegut aquest dijous per justificar la seva posició, diferenciant la taxa a les energètiques que estudia Europa de l'impost temporal a la banca i energètiques que promou l'Executiu perquè, segons ha explicat, " està gravant la facturació d'una companyia, no els beneficis " . Cal recordar que el PSOE, quan va anunciar l'impost, va afirmar que aniria dirigit als beneficis de les companyies: "Es parla sovint de beneficis caiguts del cel. No n'hi ha, els sobrebeneficis no cauen del cel, surten de la butxaca dels consumidors que paguen els rebuts, va dir el president del Govern en presentar la mesura, però Feijóo, i tots els populars, sembla que no van sentir bé.

EL PSOE ACUSA AL PP DE CONTRAIR-SE

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto , ha acusat el PP de contradir-se per les declaracions del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, en què diferenciava la taxa a les energètiques que estudia Europa de l'impost temporal a la banca i energètiques que promou el Govern.

Ho ha dit aquest dijous en una atenció als mitjans al Mercat de Sant Andreu de Barcelona amb el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, amb motiu de l'obertura del mercat després d'una remodelació integral. " Hi ha moltes contradiccions al PP perquè van votar en contra de la tramitació d'un avantprojecte de llei en què es definia els impostos a elèctriques i bancs. Van votar en contra que s'obrís el debat ", ha lamentat la ministra.

Maroto ha defensat que Espanya ha anat per davant d'altres països de la Unió Europea (UE) en aquesta matèria i que el que es busca és incloure a la solució aquells que s'han beneficiat de la inflació.