Font: EP Data



El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de setembre situa el PSOE com el partit amb més estimació de vot, amb un 29,2% , arrabassant al PP la primera plaça que havia conquerit per primera vegada a la legislatura passat mes de juliol. En concret, atorga als d'Alberto Núñez Feijóo un 28,5% . La distància entre tots dos és de 7 dècimes el que, a la pràctica suposa un empat tècnic.



En tercera posició es manté Unides Podem, amb un 12,8%, tot i que perden força respecte al juliol; seguida de Vox, que cau 1,7 punts i es queda en un 10,3% (el pitjor registre) i de Ciutadans, amb un 2,8% que els deixaria fora del Congrés.

El baròmetre publicat es va fer entre l'1 i el 10 el de setembre, quan arrencava el nou curs polític amb el debat energètic que, el dia 6, van protagonitzar al Senat el president del Govern i el líder de l'oposició. Es basa en 3.837 entrevistes telefòniques i té un marge derror de més/menys 1,6%.

Font: CIS / EP Data

FEIJÓO, PER SOTA DELS RESULTATS DE CASAT

Després de l?estiu, l?estimació de vot per al PSOE puja mig punt, mentre que perd 1,6 punts. Els socialistes estarien 1,2 punts per sobre del 28% de suport que van obtenir les últimes generals, mentre que el PP se situaria tres dècimes per sota del 28,8% recollit llavors a les urnes per Pablo Casado.

El CIS situa el PSOE en primera posició en estimació de vot, una vegada analitzades totes les respostes de les persones entrevistades, però en vot directe és el PP el que figura al capdavant, amb un 22%, davant del 20,9% dels socialistes. En vot directe, Unides Podem sumaria un 9,3%, Vox un 6,6% i Ciutadans un 1,2%, mentre que un 7,7% ja avança que no votaria si hi hagués generals demà.



IOLANDA DÍAZ, LA MILLOR VALORADA

Respecte al partit que lidera Íñigo Errejón, el CIS calcula un suport de l'1,9%, igual que al juliol. Per la seva banda, ERC perd mig punt fins al 2,9%; Junts guanya dues dècimes i s'anota un 1,4%, el PNB perd quatre dècimes, baixant a l'1%, i Bildu passa de l'1% del juliol al 0,7%.

Pel que fa a valoració de líders, el líder del PP perd la primera posició que havia aconseguit al juliol, desbancant la vicepresidenta i dona forta d'Unidas Podemos al Congrés, Yolanda Díaz.