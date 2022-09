Però en una imatge recent. Foto: Europa Press

L' expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha defensat que Junts per Catalunya "ha d'estrènyer, ha d'exigir, però sense trencar el Govern" i ha instat la formació a participar de la taula de diàleg amb el format que ells decideixin, així com a fixar una estratègia comuna amb les altres formacions independentistes al Congrés i al Senat. "Si no som capaços de fer o mantenir un govern independentista, com convèncerem algú que donarem la independència?", s'ha preguntat en una entrevista concedida aquest divendres 16 de setembre a El País .

L'expresident ha qualificat la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) d'"una mena de tòtem" i ha demanat analitzar les conseqüències que té perquè la gent calibri entre sacrificis i beneficis. Ho ha dit després que l'ANC proposés declarar la independència el segon semestre del 2023 i que Junts i ERC no la secundaren.

"Ja hi va haver una DUI a l'octubre del 2017 i seguim sent una comunitat autònoma en el marc de l'Estat espanyol", ha lamentat, i ha considerat que l'independentisme avui no és creïble per les seves divisions.

Igualment, veu un error apartar de la primera línia política independentista "persones que han exercit un lideratge molt intens en aquests últims quatre o cinc anys" com, ha exemplificat, el president d'ERC, Oriol Junqueras, o l'expresident Carles Puigdemont , a no ser que ells mateixos ho decideixin.

ACORD AMB PSC I COMUNS



D'altra banda, ha demanat un acord per "blindar els temes bàsics del país, que pot incorporar perfectament el PSC i els comuns", a més d'un consens entre independentistes.

En aquesta línia, ha destacat que la formació morada va pactar els darrers pressupostos amb el Govern i que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha obert la porta perquè aquest any també s'aprovin amb els vots dels socialistes: “No veig per què el PSC no pugui estar en aquest pacte”.

Preguntat per la presidència del Parlament, Mas ha assegurat que Laura Borràs porta "bona part de raó quan diu que el que ha passat té a veure amb ser qui és i defensar allò que defensa" però s'ha preguntat per què no es pot triar un president per a la Cambra.