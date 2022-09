El ministre, en una intervenció recent. Foto: Europa Press



El ministre de Consum, Alberto Garzón , ha afirmat que "dins de l'ecosistema heterogeni de l'esquerra", la vicepresidenta Yolanda Díaz ha de ser la "candidata i referent" de les formacions que integren Unides Podem . En una entrevista a Radio Euskadi, Garzón ha valorat que la també ministra de Treball "encarna el millor que pot donar en aquest moment l'esquerra d'aquest país", cosa que "demostra amb la feina".

Per tot això, ha defensat que "dins de l'ecosistema heterogeni de l'esquerra, Yolanda Díaz ha de ser la nostra candidata, el nostre referent" i els partits d'esquerra "contribuir que el projecte pugui tirar endavant i aconsegueixi promoure polítiques progressistes".

"No puc parlar per la resta de forces polítiques que conformen Unides Podem. Jo sóc coordinador d'Esquerra Unida però m'aventuro a pensar que totes les forces polítiques saben que és la nostra millor opció i així està reconegut per la població", ha expressat.